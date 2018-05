Gimnasia – C.A.C.E. pasó para el sábado

El juego pendiente de la 6ª Fecha del Apertura “Héctor Miño” entre Gimnasia y Atlético Colonia Elía, se reprogramó para el próximo sábado a las 16:00 en el estadio Núñez. Previamente jugarán en Tercera División.

El mismo había sido programado en principio para esta noche, pero las condiciones del terreno de juego no son las ideales tras la intensa lluvia.

Por otra parte se informa desde el Consejo Directivo que el club Parque Sur programó sus partidos pendientes de Cuarta, Tercera y Veteranos frente a La China para el próximo sábado en su cancha. L a jornada comenzará a las 12:00 y los juegos corresponden a la 5ª Fecha del torneo.

Programación

Sábado 05/05

Cancha: Gimnasia

Gimnasia vs. Atlético Colonia Elía

Horarios: 3ª División 14:00 * 1ª División 16:00

Parque Sur vs. La China

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * Veteranos 15:30.

Torneo Apertura 2018 “Dora Silveria Coronel”

Programación 6ª Fecha

Domingo 06/05

Cancha: María Auxiliadora

9:00 María Auxiliadora vs. Parque Sur

10:20 Engranaje vs. Atlético Uruguay

11:40 Don Bosco vs. Gorilas

13:00 Defensores del Oeste vs. Agrario Rocamora

14:20 Libertad vs. San Marcial

15:40 Unión y Recreo vs. Almagro

17:00 Boca Juniors (CE) vs. La China