Futbol local: Se programó la forma de disputa del noveno capítulo del Apertura

Atlético Uruguay visitará a Engranaje en el adelantado del sábado y el domingo Gimnasia a La China en el mismo reducto Mecánico. También en domingo habrá clásico zonal en Colonia Elía, el C.A.C.E. recibe a Agrario Rocamora. Rivadavia será local de Parque Sur y San José con Lanús jugarán en el Puerto Viejo. Fue postergado Almagro – María Auxiliadora. La semana que viene se para el torneo para jugar partidos pendientes.

La 9ª Fecha del Apertura “Héctor Miño” fue programada anoche en la reunión liguista del Consejo Directivo y los Delegados. Tendrá un adelantado el sábado en cancha de Engranaje. El dueño de casa recibirá la visita de Atlético Uruguay desde las 15:30. El Decano debuta el domingo en la Copa Entre Ríos y luego de varias idas y vueltas por el día de juego, finalmente será el adelantado de la fecha.

El domingo, en el mismo escenario de Villa Sol, La China hará de local recibiendo desde las 15:30 la visita de Gimnasia. En el mismo horario Rivadavia será local de Parque Sur y San José de Lanús en cancha del Sureño.

Para el cierre, desde las 16:00, está previsto se juegue en Colonia Elía el clásico zonal entre el C.A.C.E. y Agrario Rocamora. El partido despierta gran interés en los aficionados, recordando los añejos duelos cuando integraban ambos la desaparecida Liga Zonal de Fútbol.

Fue postergado el partido entre Almagro y María Auxiliadora. La dirigencia del Rojo no accedió a que el Aurinegro haga de local en su cancha de Cristo de los Olivos, lo que obligó a la postergación por falta de escenario.

Por tal motivo el Consejo Directivo resolvió parar el torneo la semana próxima, debido a que el mismo ya tendrá tres juegos pendientes y entra en etapas definitorias. El parate servirá para jugar Agrario Rocamora – San José pendiente de la 6ª Fecha y uno de los juegos en los que debe participar Almagro, con María o Parque Sur -1ª Fecha-.

Están avanzadas las gestiones para que en cancha de Atlético Uruguay se juegue el clásico barrial por excelencia. Además se jugarán otros encuentros en las restantes categorías que también están pendientes, para ordenar y poner al día el Apertura hasta el máximo que se pueda.

Programación

Sábado 02/06

Engranaje vs. Atlético Uruguay

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: Engranaje

Domingo 03/06

La China vs. Gimnasia

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30* 1ª División 15:30

Cancha: Engranaje

Rivadavia vs. Parque Sur

Horarios: 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30 * 1ª División 15:30

Cancha: Rivadavia

San José vs. Lanús

Horarios: Veteranos 10:30 * 4ª División 12:00 * 3ª División 13:30* 1ª División 15:30

Cancha: Parque Sur

Atlético Colonia Elía vs. Agrario Rocamora

Horarios: 4ª División 11:00 * 3ª División 12:30 * Veteranos 14:30 * 1ª División 16:00

Cancha: Atlético Colonia Elía

Postergado

Almagro vs. María Auxiliadora