Futbol Femenino: Atlético dejó sus primeros puntos y Almagro llegó a la punta



Las Decanas igualaron con Don Bosco y aprovecharon las Aurinegras. Vencieron 2 a 1 a Engranaje y ahora comparten la primera posición. Ambos equipos aseguraron su pasaje a la Fase Final de la Copa de Oro.

Se jugó la 9ª Fecha del Apertura Femenino “Dora Silveria Coronel” en cancha de Almagro. La novedad destacada de la jornada fue el final de la racha de victorias consecutivas de Atlético Uruguay. Las Decanas igualaron 1 a 1 con Don Bosco, dejando sus primeros puntos en el camino, manteniendo el invicto y la punta.

Almagro aprovechó el resultado y con la victoria 2 a 1 sobre Engranaje se trepó a lo más alto para compartir la posición de privilegio.

Cuando restan jugarse cuatro fechas de la Etapa Clasificatoria, ambos equipos aseguraron matemáticamente su pasaje a la Copa de Oro de la Etapa Final.

San Marcial quedó a un pasito de lograr el mismo objetivo, goleó 6 a 0 a Boca de Colonia Elía y con una sola unidad más se asegurará su pasaje.

Parque Sur derrotó 1 a 0 a Defensores del Oeste; María Auxiliadora igualó 2 a 2 con La China; Agrario Rocamora se impuso 1 a 0 a Unión y Recreo y Gorilas goleó 5 a 0 a Libertad.

Síntesis

Cancha: Almagro

María Auxiliadora 2 – La China 2

Goles: Ivana Pintos-2- (MA); Leticia Schenfeld y Vanesa Villa (LCH)

Almagro 2 – Engranaje 1

Goles: Candela Krenz y Daiana Fernández (A); Vanesa Del Valle (E)

Expulsados: Genaro Amarilla-DT- (A); Vanesa Del Valle (E)

Agrario Rocamora 1 – Unión y Recreo 0

Gol: Patricia Moreira (AR)

Gorilas 5 – Libertad 0

Goles: Luciana Garelli-2-, Luciana García-2-Jesica Olivera (G)

Atlético Uruguay 1 – Don Bosco 1

Goles: Nadia González (AU); Yamina Maquiavelo (DB)

Defensores del Oeste 0 – Parque Sur 1

Gol: Patricia Villareal (PS)

San Marcial 6 – Boca Juniors (CE) 0

Goles: Agustina Garnier-2-, Florencia Bonnín-2-, Valeria Zárate y Maricel Lorenzón (SM)

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF

1 Almagro 25 9 8 1 0 31 2 29

2 Atlético Uruguay 25 9 8 1 0 29 4 25

3 San Marcial 22 9 7 1 1 49 4 45

4 Don Bosco 19 9 5 4 0 20 5 15

5 Parque Sur 19 9 6 1 2 14 4 10

6 Agrario Rocamora 15 9 5 0 4 11 13 -2

7 Gorilas 12 9 4 0 5 18 18 0

8 Engranaje 11 9 3 2 4 13 16 -3

9 Unión y Recreo 10 9 3 1 5 8 18 -10

10 María Auxiliadora 8 9 2 2 5 11 13 -2

11 La China 7 9 2 1 6 10 18 -8

12 Defensores del Oeste 4 9 1 1 7 3 21 -18

13 Boca Juniors (C.E.) 4 9 1 1 7 1 26 -25

14 Libertad 0 9 0 0 9 0 56 -56

Próxima Fecha (10ª)

San Marcial vs. Atlético Uruguay

Boca Juniors (C.E.) vs. Almagro

Engranaje vs. María Auxiliadora

La China vs. Los Gorilas

Libertad vs. Agrario Rocamora

Unión y Recreo vs. Defensores del Oeste

Parque Sur vs. Don Bosco