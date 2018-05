Entregaron aportes municipales a entidades deportivas y Juegos Evita

Un nuevo aporte económico entregó este viernes por la mañana la Municipalidad a diferentes instituciones deportivas de la ciudad. El acto –cumplido en el despacho del Departamento Ejecutivo Municipal- fue presidido por el titular del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Marín Oliva, quien estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Néstor Marcelo Herlein, y del director de Deportes, Osvaldo López.

En la oportunidad recibieron la ayuda económica los clubes Gimnasia y Esgrima, Parque Sur, Regatas Uruguay y Rocamora, entidades que estuvieron representadas por sus autoridades.

Cabe señalar que la idea de colaborar con las instituciones deportivas de la ciudad, que participan en diferentes competiciones nacionales, es el espíritu que persigue el apoyo monetario dispuesto formalmente por la comuna.

——————————————————————————————-

Definieron las competencias provinciales de los Juegos Evita” en la ciudad

De cara a las finales provinciales de los Juegos Nacionales Evita 2018, se realizó este jueves en Villaguay una reunión técnica de Directores y Coordinadores de Deportes de cada ciudad, entre ellos el director de Deportes de Concepción del Uruguay, Osvaldo López.

Concepción del Uruguay sede

Nuestra ciudad será sede de las competencias de atletismo masculino y femenino sub 14 y sub 17, del 12 al 14 de septiembre. Además, del 1 al 3 de octubre se disputará en Concepción del Uruguay la categoría de deportes adaptados mixto sub 14, sub 16 y sub 18, y natación convencional femenina y masculina sub 14.

Los Juegos Evita

En la provincia se disputarán: básquet 3×3, básquet 5×5, cestoball, fútbol 11, fútbol 7, handball, hockey, nado sincronizado, rugby, vóleibol y vóleibol de playa. En cuanto a las disciplinas individuales se competirá en acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, canotaje, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha libre, lucha grecorromana, natación, patín artístico, pelota goma trinquete, taekwondo, tenis de mesa y tiro.

Los equipos ganadores de la instancia provincial viajarán representando a Entre Ríos en la instancia nacional de los Juegos Evita.