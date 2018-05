En octubre estará terminado el dragado del río Uruguay

Este lunes 03442 tuvo la oportunidad de tomar contacto con los responsables de la obra de dragado del río Uruguay a bordo de la draga “Amérigo Vespucci”, que se encuentra realizando tareas de profundización en el paso Altos y Bajos. En diálogo con Dieter Dupuis, coordinador de proyecto de la empresa belga Jan De Nul que tiene a su cargo la obra, confirmó que para el próximo mes de octubre la obra estará finalizada de acuerdo a la planificación que ha realizado la empresa.

“Aquí no se para nunca, no hay feriados y el día laboral tiene 24 horas, hay dos turnos de equipos de 10 personas que trabajan día y noche, por lo que los plazos, si bien no son una ciencia exacta, se deben cumplir de acuerdo al contrato, para el mes de octubre estaríamos terminando”, destacó Dupuis.

Actualmente la draga está ubicada casi frente a las costas del Concepción del Uruguay, en inmediaciones de la Isla Dolores y detrás de Isla Cambacuá, se estima que en este paso el trabajo demandará unos 55 días.

Para el puerto de Concepción del Uruguay significará un paso más que importante para su reactivación ya que hace años se estaba esperando por esta obra.

“En total deberemos dragar unos 20 pasos críticos a lo largo de más de 200 kilómetros de río, esta es una draga de succión en marcha, tiene una capacidad de 3.500 metros cúbicos y se llena cada 70 minutos aproximadamente, por lo que hay retirarse hasta lugares de descarga previamente establecidos y se abren las compuertas que tiene bajo la tolva para volcar el material y volver al lugar de dragado”, explicó el responsable del proyecto, un ingeniero civil belga de 30 años nacido en Brujas, y que recorre el mundo con esta empresa que es una de las dos más importantes del mundo en materia de dragado.

La obra de dragado del río Uruguay fue encomendada por los Estados argentino y uruguayo a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que fue quien realizó todas las gestiones y proyecto de obra para el concurso de precios internacional que finalmente fue ganado por Jan De Nul. El monto total de la obra demandará casi 40 millones de dólares por cuatro años de trabajo. El primer año será este que incluirá la obra de profundización y apertura, mientras que los tres restantes serán para el mantenimiento del calado.

El año pasado CARU ya había llevado adelante el dragado de los pasos Montaña y Casa Blanca, dos lugares con fondos duros que demandó la intervención de la draga de corte Kaerius, también de Jan De Nul, que llegó desde los Emiratos Arabes para realizar este trabajo.