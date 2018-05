En el marco del mes de su 114 aniversario, el Club Regatas Uruguay sigue celebrando

Se realizó una conferencia de prensa encabezada por integrantes de la Comisión Directiva, Diego Cherot, Guillermo Ruiz, Gerardo Acevedo, Horacio Lazza y Camilo Fervenza quiénes por medio de la misma explicaron al detalle, los eventos.

El Sábado 12, a partir de las 14 hs frente a Banco Pelay, se largará la REGATA ANIVERSARIO, competencia que tendrá como protagonistas a veleros de la ciudad y ciudades vecinas.

El recorrido comprenderá río abajo hasta llegar a la Isla Cambacuá, por tal motivo, aquellas personas que deseen apreciar un lindo espectáculo pueden acercarse a la Isla del Puerto en esa franja horaria.

Para el domingo, se prevee la Maratón ANIVERSARIO. La misma que ha llegado en este 2018 a su quinta edición.

Para el club, es una competencia que motiva puesto que año a año crece el número de competidores y reúne a toda la familia celeste en un marco de alegría, festejos y deporte.

El Cronograma del domingo comenzará con una clase abierta de Zumba a partir de las 14.30 hs dónde todos los que quieran sumarse puedan hacerlo, además de aquellos que la quieran utilizar como entrada en calor.

Luego, a partir de las 15 hs estará prevista la largada de la Maratón, con distancias de 4km – competencia participativa – y 8 km respectivamente que será PUNTUABLE para el Campeonato de Maratón local.

A finalizar la competencia, se cantará el FELIZ CUMPLEAÑOS con todos los presentes y se degustará de la TORTA ANIVERSARIO.

Año a año, el Club crece en grandes dimensiones y ello nos motiva a celebrar.

Características de la competencia.

CATEGORÍAS (La edad para otorgar las categorías se toma al 31 de diciembre del 2018.)

8km – GENERAL CABALLEROS | DAMAS

Categorías:

Juniors A – Hasta 13 años inclusive

Juniors B – 14 a 17 años.

A – 18 a 24 años

B – 25 a 29 años

C – 30 a 34 años

D – 35 a 39 años

E – 40 a 44 años

F – 45 a 49 años

G – 50 a 54 años

H – 55 a 59 años

I – 60 a 64 años

J – 65 a 69 años

K – 70 años en adelante

Categorías para Personas con discapacidades:

-Capacidades especiales – Categoría única

LOS ATLETAS BAJO CATEGORIAS DE CAPACIDADES ESPECIALES DEBERÁN ACREDITAR SU CONDICION A TRAVES DE CERTIFICADO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE.

CARRERA 4km – Participativa

GENERAL PROMOCIONALES CABALLEROS | DAMAS

Categoría Única

CIRCUITO

El circuito estará marcado en su totalidad, cerrado al tránsito vehicular.

INSCRIPCIÓN

Apertura: 03 de Mayo de 2018 / Cierre: 12 de Mayo de 2018 o al agotar cupos.

Cupos: 450 competidores

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

-Inscribirse online en www.encarrera.com.ar/regatas

llenando sus datos y eligiendo la distancia a recorrer.

-Descargar, imprimir y completar el acuerdo de responsabilidad.

-Efectuar el pago de la inscripción en RAPI PAGO a partir del 03 de Mayo hasta el Jueves 10 de Mayo.

-Efectuar el pago de la inscripción en Secretaría del Club Regatas a partir del 03 de Mayo hasta el Viernes 11 de Mayo (No se cobra de esta manera el recargo del pago por Rapipago)

-Con el ticket de pago concurrir a retirar el kit de corredor en la Sede del Club Regatas Uruguay – Bv. Irigoyen 16 C. del Uruguay (ER)

Sábado 11 de Mayo de 09:30 a 12:30 hs. y de 16:30 a 20:00 hs.

Domingo 13 de Mayo de 10:00 a 14:30 hs.

COSTO DE INSCRIPCIÓN DE CARRERA 8 Km y 4 Km.

Las carreras de 4 Km y 8 Km ambas llevan CHIP.

Nota: Los costos detallados llevan un recargo para pagos por el sistema RAPIPAGO, los costos indicados son para pagos en la sede del Club Regatas Uruguay.

CARRERA 8 Km

-La inscripción tiene un costo de

$ 250 para socios del Club Regatas Uruguay.(Más recargo Rapipago)

$ 300 para No Socios del Club Regatas Uruguay. (Más recargo Rapipago)

CARRERA 4 Km (Participativa)

-La inscripción tiene un costo de Único de $ 250 (Socios y No Socios)

(Más Recargo Rapipago)

INCLUIDO CON LA INSCRIPCIÓN

-Derecho a participar.

-Número de corredor.

-Chip descartable. (Solo para corredores de 8KM)

-Alfileres de gancho. (Solo para corredores de 8KM)

-Camiseta oficial del evento. (Para los primeros 400 participantes que se anoten y talle sujeto a stock al momento de retiro de kit)

-Hidratación en salida, recorrido y llegada.

-Servicios médicos de primeros auxilios.

Se toman inscripciones el día del evento y se entregan kits de 10 a 14:30hs. en la Sede del Club Regatas Uruguay.

-No se entregarán kit si el competidor no tiene en su poder el ticket de pago.

-El número y chip descartable, ambos intransferibles, entregados en el kit son de uso obligatorio en toda la carrera.

-La elección del talle de remera está SUJETA A STOCK disponible al momento del retiro del kit.

-Al recibir el kit se debe verificar que el número de chip coincida con el número de corredor asignado.

SI NO PUEDES RETIRAR EL KIT PERSONALMENTE.

Puedes enviar a otra persona con:

-Ticket de pago.

-Acuerdo de responsabilidad.

-Número de documento de identidad.

-No se entregarán kit a terceros si el competidor no está inscripto online.