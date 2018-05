El PS inauguró su nueva sede

La secretaria general del Socialismo en el departamento, Verónica Magni, encabezó la apertura de la flamante sede ubicada en Sarmiento 758. “La Casa del Pueblo”, como se llama al local, será desde donde el socialismo encarará las elecciones por venir.

No obstante, el ex convencional Américo Schvartzman y el ex titular del departamento, Jorge Villanova, participaron.

El PS se dirigirá hacia las próximas elecciones desde su nuevo lugar. No obstante, las actividades que buscarán generar apuntarán a talleres y charlas de capacitación hacia los militantes, como también hacia la comunidad en general. (Redacción de Babel)