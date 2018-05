El Femenino levantó sus banderas en Los Ceibos

Se jugó una nueva fecha del Apertura y Atlético Uruguay sigue marcando el rumbo. El domingo se juega la novena en cancha de Almagro.

Se jugó en colonia Los Ceibos la 8ª Fecha del Apertura “Dora Silveria Coronel”. La fecha patria del 25 de Mayo fue oportunidad para el izamiento de la bandera Argentina en la cancha de Agrario Rocamora.

Atlético Uruguay extendió su racha de victorias en el certamen, derrotó 2 a 0 a Boca Juniors de Colonia Elía y se mantiene en lo más alto de las posiciones con puntaje ideal.

Almagro no le pierde pisada, con su triunfo 3 a 0 ante La China se mantiene a dos. Otro de los que persiguen al líder es San Marcial, que goleó 4 a 0 a Engranaje.

Don Bosco no pudo con Defensores del Oeste, el juego terminó igualado sin goles, mientras que Agrario Rocamora derrotó a Parque Sur 1 a 0.

Idénticos resultados obtuvieron María Auxiliadora y Gorilas, con victorias 3 a 0 ante Libertad y Unión y Recreo.

El próximo domingo se jugará la 9ª Fecha, en cancha de Almagro desde las 9:30 Hs.

Cabe recordar que el torneo consta de una etapa clasificatoria, la que se juega actualmente, donde e enfrentarán todos contra todos -13 fechas- y los 8 primeros clasificados jugarán al sistema de Play Off por la Copa de Oro, mientras que los restantes 6 equipos lo harán por la Copa de Plata.

Síntesis

Cancha: Agrario Rocamora

Parque Sur 0 – Agrario Rocamora 1

Gol: Belén Yasiuk (AR)

Boca Juniors (CE) 0 – Atlético Uruguay 2

Goles: Flavia Duarte y Nadia González (AU)

Libertad 0 – María Auxiliadora 3

Goles: Xiomara Aranda, Alexia Farías González y Alejandra Monzón (MA)

La China 0 – Almagro 3

Goles: Magalí Garay, Daiana Fernández y Silvina Villa (A)

Unión y Recreo 0 – Gorilas 3

Goles: Luciana Garelli-3- (G)

Don Bosco 0 – Defensores del Oeste 0

Engranaje 0 – San Marcial 4

Goles: Virginia Crudo-2-, Florencia Bonnín y Agustina Garnier (SM)

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 24 8 8 0 0 28 3 25 2 Almagro 22 8 7 1 0 29 1 28 3 San Marcial 19 8 6 1 1 43 4 39 4 Don Bosco 18 8 5 3 0 19 4 15 5 Parque Sur 16 8 5 1 2 13 4 9 6 Agrario Rocamora 12 8 4 0 4 10 13 -3 7 Engranaje 11 8 3 2 3 12 14 -2 8 Unión y Recreo 10 8 3 1 4 8 17 -9 9 Gorilas 9 8 3 0 5 13 18 -5 10 María Auxiliadora 7 8 2 1 5 9 11 -2 11 La China 6 8 2 0 6 8 16 -8 12 Defensores del Oeste 4 8 1 1 6 3 20 -17 13 Boca Juniors (C.E.) 4 8 1 1 6 1 20 -19 14 Libertad 0 8 0 0 8 0 51 -51



Programación 9ª Fecha

Domingo 27/05

Cancha: Almagro

09:30 María Auxiliadora vs. La China

10:50 Almagro vs. Engranaje

12:10 Agrario Rocamora vs. Unión y Recreo

13:30 Gorilas vs. Libertad

14:50 Atlético Uruguay vs. Don Bosco

16:10 Defensores del Oeste vs. Parque Sur

17:30 San Marcial vs. Boca Juniors (CE)