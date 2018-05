Daniel Elías: “El sistema previsional va hacia un camino preocupante”

Como iniciativa de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, días atrás estuvo en la ciudad el Dr. Daniel Elías, Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos. Brindó una charla de más de dos horas donde respondió inquietudes, atendió demandas y dio un repaso general de la situación actual del sistema previsional de la provincia, la nación y hasta aspectos internacionales.

El Intendente José Lauritto agradeció especialmente la disposición del titular de la Caja de Jubilaciones: “Cuando le planteamos la inquietud que surgió del trabajo de la Dirección de Adultos Mayores en su contacto con instituciones, con jubilados y con personas que tienen necesidad de información, enseguida se puso una fecha y se coordinó el encuentro. Por eso muchas gracias”.

En su larga y dinámica charla, Daniel Elías dejó muchas apreciaciones que vale la pena compartir y destacar: “El mundo laboral y sus problemas: desempleo, empleo informal, enfriamiento de la economía, todo impacta en el sistema previsional. Y cuando hablamos de previsión social debemos recordar siempre que estamos hablando de un sistema contributivo a través de aportes que cubre vejez, invalidez y muerte”.

“Los trabajadores de Entre Ríos, hoy se pueden jubilar, y pueden cobrar algo razonable. Pero a futuro, cada vez se complica más. A veces, la gente piensa que el mundo de la jubilación es una panacea donde Dios los va a alimentar. Y sin embargo, el mundo de la jubilación está relacionado, como con un cordón umbilical, al mundo del trabajo. No hay que olvidar que cuando uno se jubila, queda en brazos de quien está trabajando, añadió.

Algunos números

“A la previsión social hay que medirla con datos y números, por eso analizamos la fotografía actual que tenemos y que nos tiene que dar un parámetro de cómo estamos en la provincia. Primero hay que saber que en la Argentina conviven 130 cajas de jubilaciones, por lo que es un sistema complejo y tampoco podemos decir que no hay un modelo para imitar”.

A la hora de detallar los números de la Caja de Jubilaciones en la provincia, Elías detalló números: “Actualmente hay 51.487 beneficiarios en la provincia, 33.933 son mujeres y 17.554 son hombres. De ese total, 39.557 son jubilaciones, de los cuales 18.284 -casi la mitad- son docentes. El haber promedio es 24.569 pesos”. Luego detalló un resumen con todos los beneficiarios de todos los escalafones y las escalas de haberes, donde surgió el primer gran cuestionamiento del auditorio: las jubilaciones en el escalafón judicial.

En el promedio del total de beneficiarios, el 8% percibe menos de 10 mil pesos. El 41% percibe entre 10 y 20 mil pesos. El 29% percibe entre 20 y 30 mil pesos y el 22% percibe más de 30 mil pesos. Ese promedio es muy similar a la media del escalafón docente, y con cierta similitud al escalafón de seguridad (los haberes promedios de la policía son: 4% menos de 10 mil pesos, 39% entre 10 y 20 mil; 44% entre 20 y 30 mil pesos y 13% más de 30 mil).

¿Pero que pasa cuando llegamos al escalafón de la Justicia?” se preguntó Elías, y mostró: el 97% de los jubilados de la justicia cobra más de 30 mil pesos; es más, el haber promedio de los 1.200 jubilados de la justicia es de 94.852 pesos mensuales (casi 4 veces más que el promedio general de todas las jubilaciones), eso corresponde a más de 113 millones de pesos por mes en jubilaciones correspondientes solamente a este escalafón.

Un preocupante 4 a 0

“El sistema previsional va a ser sustentable, en la misma medida que sea sustentable la provincia. No es un apéndice independiente. Y las estadísticas nos preocupan: el déficit de la Caja no es más que el resultado de lo que ingresa, contra lo que egresa. En un año, la cantidad de jubilados creció un 4%, y la cantidad de trabajadores activos, es decir los aportantes al sistema previsional creció el 0.3 por ciento. Esta es la principal causa de déficit, crece la cantidad de beneficiarios y no crece la cantidad de aportantes. Este 4 a 0 nos complica ahora, pero sobre todo, va a ser un gran problema para dentro de 5 ó 6 años porque a este ritmo el sistema eclosiona”.

A la hora de pensar en propuestas, Elías destacó la presencia de los legisladores (en la charla estuvieron los diputados Marcelo Bisogni y Daniel Koch): “Creo que entre todos tenemos que pensar en alternativas. O al menos reflexionar. Pensar en darle a los trabajadores la posibilidad de continuar con su carrera, policías, docentes, tareas logísticas… Debemos también mirar si es razonable o sano para el sistema, que se jubilen con 47, 48 años de edad. Veamos las posibilidades para prolongar la vida laboral, la vida de aportes, existen demasiados casos de personas que aportaron 20 años y cobran beneficios durante 40. No digo que no haya que revisar la edad de jubilación en algún momento, pero por el momento me parece que lo más efectivo sería promover la voluntaria del trabajador de seguir aportando en un sistema solidario y de reparto”, detalló.

Las pensiones

El funcionario también analizó y dejó como inquietud la posibilidad de una revisión integral del régimen de pensiones: “El beneficio de la pensión, merece una revisión integral, porque es un tema de profundo debate. Tenemos números que muestran que hay un desvío absoluto en el beneficio de las pensiones. Las están cobrando, muchas veces, personas que no tienen sentido que las cobren”.

Para graficar dejó algunos ejemplos, uno de ellos: “Una pareja de 46 años de edad. Hace seis años que conviven, y conformaron un grupo familiar. Tienen una casa. Uno de los dos muere, corresponde el derecho a pensión, con una expectativa de vida de 85 años. Es decir, cobrará 40 años de pensión. Ahora, la estadística muestra que en estos grupos de parejas, de cada 10 parejas, 6 de las 10 no terminan la vida juntos, y de estas 6, el 80% conforma un nuevo núcleo familiar. Solo compartieron 6 de los 84 años con esta persona. El trabajador aportó 10 años, y el sobreviviente cobró 40 años. Así, este sistema no puede subsistir”, sentenció.

Antes de finalizar, Elías permaneció otra hora más respondiendo preguntas y consultas personales, por trámites que muchos vecinos le acercaron. Además, hubo interesantes debates sobre las obras sociales, sobre Iosper y los docentes, sobre el rol de los gremios y las paritarias estatales en una charla que dejó mucho contenido para seguir aportando.