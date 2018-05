Concordia: Denuncian que el menor que mató a su vecina se burla de los familiares en las redes

Familiares de María Elena Sarba relevaron a Diario Río Uruguay que el joven acusado intenta contactarse con ellos mediante las redes sociales en forma de burla. Piden que no continúe en libertad.

La hija de la víctima, María, señaló que el menor, autor del disparo que desembocó en la muerte de su madre, “aún está libre”, lamentando que “desde la justicia nos dicen que es menor de edad y que tiene problemas en la cabeza”.

Luego, entre lágrimas, la mujer reveló que el agresor de 17 años que “se encarga de darnos toques y enviarnos solicitudes de amistad en la red social facebook”, indicando que “lo hace riéndose o burlándose por lo que nos hizo”.

Inmediatamente, María aseveró que “tenemos que esperar que la justicia actué”, solicitando que “se pongan en las manos en el corazón, porque si fuese la madre de ellos la que está en el lugar de mi vieja no les gustaría”.

Para finalizar, dijo que los integrantes de su familia “estamos solos” y que hasta el momento no perciben que la justicia les de una señal de castigar lo sucedido, “como lo que si lo que se murió fuese un perro, un animal y no mi mamá”, concluyó