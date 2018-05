Comunicado: Estudiantes de UADER van por el edificio propio

El miércoles 25 se llevó a cabo en el patio de la Escuela Normal una Asamblea de la Facultad de Humanidades, a la cual concurrieron alrededor de 60 estudiantes. Desde el principio el eje la discusión giró en torno a la organización de un plan de lucha por el edificio propio, problema sobre el que venimos trabajando desde el año pasado.

Esta asamblea no cae en medio de un cielo sereno ya que desde el año pasado activamos la facultad y nos reunimos periódicamente para debatir un plan de lucha por el edificio propio. Estas asambleas nuclean a todos los estudiantes de la facultad y son absolutamente abiertas, con el claro objetivo de organizarnos por nuestras reivindicaciones.

Esta lucha no viene de ahora, la diferencia es que hoy nos encontramos en una situación crítica. No podemos cursar más en las actuales condiciones edilicias. Hoy la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Concepción del Uruguay alberga a unas 2000 personas que se encuentran estudiando en aulas sin calefacción, con ventanas y mobiliario rotos, en muchos casos sin iluminación. Esto último es más grave en la medida que la mayor parte de la cursada se realiza de noche.

Los responsables de esta situación van desde el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet pasando, el actual intendente Laurito (ex ministro de educacion) hasta la gestión de la universidad. A estas personas va dirigido el reclamo. No podemos lavarle la cara a nadie.

La propuesta votada en esta última asamblea resolvió realizar el 9 de Mayo a las 17hs un corte y radio abierta en la entrada de la facultad, y convocar a los medios de comunicación para luego marchar hacia vice rectorado exigiendo respuestas. En otras palabras, pasar a la acción directa. Después de haber estado apostando desde la Comisión Edilicia todo un año por la vía “diplomática” para obtener información sobre el avance del edificio y no tener respuestas de la gestión, era necesario un cambio de táctica.

La lucha estudiantil se escribe en las calles. En este sentido estamos comprometidos a llevarla adelante. Invitamos a los alumnos a sumarse a la Comisión por el Edificio Propio y luchar por una educación universitaria de calidad. A los medios a difundir nuestros reclamos y a la comunidad de Concepción de Uruguay y alrededores a acompañarlos en nuestra lucha.