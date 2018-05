Comenzó en Buenos Aires la 14ª Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces

El Acto de Apertura se realizó ayer en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro reúne más de 1000 juezas de 78 países bajo el lema “Construyendo Puentes entre las Juezas del Mundo” y sesionaran hasta el domingo 6 de mayo. La Dra. Susana Medina de Rizzo, vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, es la actual Presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. En representación de la Justicia entrerriana estuvieron presentes el Presidente del STJ Dr. Emilio Castrillón y los Vocales del Alto Cuerpo Dres. Bernardo Salduna, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.

Se desarrolló en el Teatro Colon de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 13 hs de ayer miércoles 2 de mayo, el Acto de Apertura de la 14ª Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. La Conferencia, organizada por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), reúne más de 1000 juezas de 78 países bajo el lema “Construyendo Puentes entre las Juezas del Mundo”.

Durante la Apertura, que colmó la Sala del Teatro Colón, dieron la bienvenida a los presentes el Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la Dra. Elena Highton de Nolasco, Vicepresidenta de la CSJN; el Lic. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Dr. Germán C Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina; la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación; la Dra. Inés Mónica Weinberg de Roca, Jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; y la Dra Susana Medina de Rizzo, Presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), Presidenta de la AMJA, y Vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Se encontraban presentes el Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos Cr. Gustavo Bordet, el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Emilio Castrillón; los Vocales del Alto Cuerpo Dres. Bernardo Salduna, Daniel Carubia y Claudia Mizawak; la Ministra de Gobierno de la Provincia Dra. Rosario Romero; entre otras autoridades nacionales y provinciales que asistieron al evento.

El acto contó con la participación de la Banda de Música de la Policía de la Provincia de Entre Ríos “General Francisco Ramirez”, dirigida por el Crio. Mayor Juan Luis Arceguet y el Crio. Inspector Jorge Orlando Martínez.

En la jornada de hoy jueves 3 de mayo la actividad comenzará con el Discurso de Bienvenida “Construyendo Puentes entre las Juezas del Mundo”, a cargo de la Dra. María Luisa Lucas- Cofundadora de AMJA, Argentina. Posteriormente se desarrollará la “Conferencia Inaugural: Violencia de Género” a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, Argentina.)- Cofundadora de la IAWJ. Luego realizará una intervención especial la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal sobre “Mujer y Justicia”.

Luego se desarrollarán las siguientes Secciones Educativas: “Desarrollos en Leyes contra la Violencia de Género: Femicidio, Convención de Belém do Pará y otras Innovaciones”, “La Situación Legal de las Mujeres: Perspectivas Mundiales”, “Trata de Personas. El trabajo de la IAWJ y de sus Miembros”. Asimismo se llevaran a cabo sesiones simultáneas sobre diferentes tópicos: “Aspectos Civiles de la Restitución Internacional de Menores- Convenciones de La Haya de 1980 e Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (Montevideo 1989)”, “Medio Ambiente. Desarrollo Sostenible y Gérnero”, “Nuevas Tecnologías y Género”, “Juzgando con Perspectiva de Género”, “Salud y Derechos Reproductivos”, “Red Global de Integridad Judicial (UNODC). Sextortion”, Cine Debate “No me Mates. La Historia de Corina Fernández”.

El viernes 4 de mayo se dará continuidad a las Secciones Educativas: “Construyendo Puentes con Juezas de Comunidades de Pueblos Originarios: Una Conversación con Jody Wilson-Raybould (Ministra de Justicia de Canadá)”, “Transformación Digital del Poder Judicial y de la Profesión Legal: Construyendo Puentes Digitales”, “Construyendo Puentes con Hombres Aliados. Conversación con Hombres que brindan su apoyo a las Juezas y a la IAWJ”, “Equidad de Género y Discriminación Laboral – Utilizando datos de los informes del World Bank´s Women Business and the Law”. Asimismo se desarrollarán las Reuniones Regionales de la IAWJ, previstas por su estatuto, donde sus miembros convocarán a una reunión de cada Región durante cada Conferencia Bienal. En ellas se discutirán asuntos judiciales relevantes y se elegirán a las Directoras Regionales para el próximo período.

En tanto el sábado 5 de mayo se realizará la Sección Educativa: “Construyendo Puentes entre las Juezas. Conversación con la Ministra de la Corte Suprema de los Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg”.

Posteriormente se presentarán las Nuevas Autoridades 2018-2020 de la IAWJ., se realizará la Ceremonia de Clausura con la asunción de la nueva Presidenta de la IAWJ, Dra. Vanessa Ruiz; se hará el traspaso de la bandera de la IAWJ de las integrantes de la Junta Directiva de AMJA a las integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Nueva Zelanda (NZAWJ), y finalmente se presentará la próxima Conferencia Bienal de la IAWJ: Nueva Zelanda 2020.