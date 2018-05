Buzos tácticos de la Prefectura trabajan sobre el buque pesquero hundido en el puerto

Tras el naufragio del “Rey del Mar 2”, frente al puerto de Concepción del Uruguay, donde se encontraba amarrado hacía casi 10 años, la Prefectura Naval envió una comisión de Buzos Tácticos para revisar el buque que quedó casi sumergido en su totalidad, luego de que el agua ganara sus bodegas.

Como se informara en 03442, el hundimiento comenzó el jueves por la mañana, cuando se encontraron con el pesquero escorado y pese a los intentos por achicar el agua este continuó su lento hundimiento, debido a la filtración del líquido elemento a su interior.

Se desconocen los motivos del sinestro, por lo que se dispuso una inspección de la embarcación, con personal entrenado para estos casos y sobre todo para realizar tareas a ciegas, ya que la turbiedad del agua hace casi imposible la visión bajo la superficie.

A raíz del suceso llegaron a Concepción del Uruguay, quienes serían dueños del barco, comprado en un remata haca pocos meses y que al parecer pretendían realizar reparaciones sobre las partes afectadas por un incendio que se produjera a mediados de noviembre del 2011, para luego recuperarlo para su operatoria.

Uno de ellos fue Renato Alegua, quien en comunicación radial con Hugo Barreto, señaló que había adquirido el calamarero en un remate, tras lo cual se presentaron en Concepción del Uruguay, ante la Prefectura Naval, para hacerse cargo del mismo y dejar un sereno para el cuidado, con las intenciones de a corto plazo dar inicio a los trabajos.

Esta diligencia no se pudo realizar, dado que la Prefectura no tenía la autorización, ya que no se habría informado que el buque tenía nuevos dueños, gestión que estaría demorada en Buenos Aires.

Lamentablemente, durante este lapso de tiempo, se produjo el incidente que terminó con el hundimiento, destacando que el pesquero no tenía seguro ya que en esas condiciones no se lo podía asegurar.

Alegua dijo que en la situación que quedó, aun sería posible inyectar aire al casco y mejorar su posición, para ser trasladado a algún lugar que no afecte la operatoria de los muelles y allí intentar volverlo a su línea de flotabilidad, para así iniciar los trabajos, para lo cual ya habrían hablado con gente del Ministerio.

Lamentablemente la burocracia sería uno de los motivos que más entorpecerían esta etapa y se corre el riesgo de que el barco se termine de hundir en aguas del arroyo Itapé, lo que significaría un serio problema, ya que los costos para revertir esto serían millonarios.

Alegua aclaró que el barco no contenía combustible ni productos tóxicos, ya que esto había sido retirado por cuestión de seguridad por personal del Ente Portuario, por lo que solo se registró un mínimo derrame que o fue de gravedad.

Por su parte, autoridades portuarias de la Provincia ya se encuentras realizando gestiones en Buenos Aires, para dar inicio a trabajos que permitan retirar el buque que actualmente se encuentra con su proa fuera del agua y apoyado en popa, aparentemente por el aire que aún queda en el casco.

Por el momento no se registraron mayores novedades y se continuaba trabajando con el personal de la Prefectura Naval, habiéndose montado una estricta vigilancia en la zona para evitar el acceso de particulares y la posibilidad de algún accidente.