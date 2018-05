Atraso en el pago salarial en LT11

Reunidos en asamblea, los trabajadores de LT11 emitieron un comunicado donde: “denunciamos que la patronal sigue violando gravemente la ley laboral; ahora ante incumplimiento en el pago de salarios”, señalaron.

Al respecto aseguran que “no se les ha abonado parte del salario de abril a los compañeros locutores que trabajaron los feriados nacionales del viernes 30 de marzo de 2018 y lunes 2 de abril de 2018 como tampoco a los locutores que hicieron horas extra el domingo 1 de abril de 2018. Los compañeros perjudicados pertenecen a más de la mitad de la planta de locutores”.

Tampoco “se le ha pagado parte del salario de enero, febrero, marzo y abril al compañero locutor que reemplaza a la Jefa de Locutores como obliga el artículo 17º del Convenio Colectivo 215/75”.

Luego denuncian que “los compañeros contratados precarizados (que vienen firmando contratos fraudulentos desde hace cinco años y desarrollan labores de convenio y de locutores en LT11) no percibieron sus haberes de enero, febrero y marzo de 2018”.

Es por eso que por estos motivos realizaron una intimidación y comienzo de medidas. “Agotada la vía interna con nota presentada al director y sin haber recibido, los trabajadores, contestación formal intimamos a que esos pagos se realicen en el término de 48 horas, de no ocurrir el pago en ese plazo adelantamos a esta delegación laboral que los locutores y comunicadores se reservan el derecho de comenzar a adoptar medidas” señalaron en el comunicado enviado a esta redacción.

EL COMUNICADO

ATAQUE DIRECTO AL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES

La totalidad de locutores de LT11 reunidos en asamblea este martes 22 de mayo de 2018 denunciamos que la patronal sigue violando gravemente la ley laboral; ahora ante incumplimiento en el pago de salarios:

• No se les ha abonado parte del salario de abril a los compañeros locutores que trabajaron los feriados nacionales del viernes 30 de marzo de 2018 y lunes 2 de abril de 2018 como tampoco a los locutores que hicieron horas extra el domingo 1 de abril de 2018. Los compañeros perjudicados pertenecen a más de la mitad de la planta de locutores.

• No se le ha pagado parte del salario de enero, febrero, marzo y abril al compañero locutor que reemplaza a la Jefa de Locutores como obliga el artículo 17º del Convenio Colectivo 215/75.

• Los compañeros contratados precarizados (que vienen firmando contratos fraudulentos desde hace cinco años y desarrollan labores de convenio y de locutores en LT11) no percibieron sus haberes de enero, febrero y marzo de 2018.

INTIMACIÓN Y COMIENZO DE MEDIDAS

Agotada la vía interna con nota presentada al director y sin haber recibido, los trabajadores, contestación formal intimamos a que esos pagos se realicen en el término de 48 horas, de no ocurrir el pago en ese plazo adelantamos a esta delegación laboral que los locutores y comunicadores se reservan el derecho de comenzar a adoptar medidas.

VIOLACIÓN SISTEMATICA DE LA LEY Y LOS CONVENIOS

En el mismo sentido se siguen cometiendo violaciones a los convenios y la legislación laboral vigente:

• Desde el viernes 2 de febrero de 2018 y de manera sistemática no se nombran locutores para el turno noche de los días viernes y sábado; incumplimiento que se sostiene hasta la fecha. Además, el pasado feriado del 1 de mayo tampoco se designó locutor para el turno nocturno. Significando un grave ataque al convenio colectivo.

• Volvemos a exigir el reconocimiento como trabajadores estables a los dos compañeros contratados precarizados que vienen firmando contratos fraudulentos desde hace cinco años y desarrollan labores de convenio y de locutores en LT11.

VACIAMIENTO DE CONTENIDOS

Continuamos denunciando el vaciamiento que ha provocado la Dirección de LT11 con la decisión de tener casi nula presencia en transmisiones de exteriores y absoluta ausencia en las transmisiones deportivas.

Vaciamiento que también se observa en la desaparición de la página de internet propia como la anulación del turno noche para los compañeros redactores web.

NO A LOS DESPIDOS EN EL DIARIO DE PARANA Y SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE DIARIO LA CALLE

Expresamos nuestro más enérgico repudio al despido de casi 60 trabajadores en el Diario de Paraná como también al cierre de la imprenta de diario La Calle de Concepción del Uruguay donde familias de nuestra ciudad se encuentran con la angustia de no saber si van a tener trabajo el mes que viene. Esta asamblea acompaña y se solidariza con los compañeros quedando a disposición para unirse en la lucha conjunta contra este plan de guerra contra los trabajadores.

Juan Manuel Pralong

Delegado Seccional C.del Uruguay

Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores

Belén Goñi

Subdelegada Seccional C.del Uruguay

Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores