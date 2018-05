Atlético Uruguay jugará la Copa Entre Ríos

Finalmente Atlético Uruguay participará de la Copa Entre Ríos, la máxima competencia de clubes a nivel provincial que organiza la Federación Entrerriana. Conocido el reglamento quedó en claro que el único imposibilitado de jugar dicho certamen es Gimnasia y Esgrima por su participación en el Torneo Federal A. Rápidamente la dirigencia del Decano confirmó que haría uso de la plaza ganada deportivamente por ser el mejor equipo en la tabla general acumulada de los Torneos Clausura 2017 / Apertura 2018.

El otro representante todavía no está confirmado y se espera por la respuesta de Almagro, que tiene asegurado su lugar por ser el Campeón anual 2017. En caso de que el Aurinegro desista pelean por un lugar Parque Sur (27 puntos y 16 partidos jugados); María Auxiliadora (27 puntos y 17 partidos jugados) y Rivadavia (26 puntos y 17 partidos jugados).

La Copa Entre Ríos comenzará a jugarse el próximo 3 de Junio y en la tarde del jueves en la ciudad de Villaguay se sorteó el fixture de partidos.

Atlético Uruguay integrará la Zona 6 y debutará en la primera fecha recibiendo a Martín Fierro de Maciá, representante de la Liga de Rosario del Tala. En la segunda jornada, a jugarse el 24 de Junio, visitará Villaguay para medirse con el segundo representante de dicha liga que aún no está definido. En tanto que quedará libre en la tercera. Luego para la segunda rueda se invertirá la condición de local.

El otro representante de nuestra liga integrará la Zona 7 y quedará libre en la primera fecha. En la segunda será el debut, de local, frente a Atlético Rosario del Tala. Mientras que en la tercera viajará a Villaguay para jugar ante Libertad.

Los grupos

Zona 1:

1.- Atlético Feliciano (Feliciano)

2.- Vélez (Chajarí)

3.- Sarmiento (Concordia)

Zona 2:

1.- Caballú (La Paz)

2.- Las Malvinas (Federal)

3.- Juventu (Feliciano)

Zona 3:

1.- Tiro Federal (Santa Elena)

2.- Comercio (La Paz)

3.- Talleres (Federal)

Zona 4:

1.- San Martín de Herrera (Regional)

2.- Deportivo Urdinarrain (Gualeguaychú)

3.- Urquiza (Gualeguay)

Zona 5:

1.- Isleños Independientes (Gualeguaychú)

2.- Barrio Norte (Gualeguay)

3.- Ramsar Juniors de Basavilbaso (Regional)

Zona 6:

1.- Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay)

2.- Martín Fierro de Maciá (Rosario del Tala)

3.- Villaguay 2

Zona 7:

1.- Atlético Rosario del Tala (Rosario del Tala)

2.- Libertad (Villaguay)

3.- Concepción del Uruguay 1

Zona 8:

1.- 25 de Mayo (Nogoyá)

2.- Huracán (Diamante)

3.- Sarmiento (Victoria)

Zona 9:

1.- Oro Verde (Paraná)

2.- 25 de Mayo (Victoria)

3.- Atlético Lucas González (Nogoyá)

Fixture.

1° Fecha: 1.- vs. 2.- Libre: 3.-

2° Fecha: 3.- vs. 1.- Libre: 2.-

3° Fecha: 2.- vs. 3.- Libre: 1.-

Las fechas de juego estipuladas son las siguientes:

Etapa clasificatoria

3 y 24 de junio, 15 de julio, 5 y 26 de agosto y 16 de septiembre.

Octavos de final

23 y 30 de septiembre.

Cuartos de final

7 y 14 de octubre.

Semifinal

21 y 28 de octubre.

Final

4 y 11 de noviembre.

La forma de disputa. Para esta edición se confeccionaron 9 (nueve) zonas de 3 (tres) equipos cada una. Se jugará al sistema por puntos, todos contra todos dentro de sus grupos a dos ruedas. Clasificarán a Octavos de final los primeros de cada zona -9 equipos- y los 7 mejores segundos.

Como novedad para esta edición, la casa madre del fútbol provincial anunció un premio de 70.000 pesos para el Campeón y de 30.000 para el Sub Campeón.