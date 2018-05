Atlético firme en la cima a puro gol

El Decano goleó 4 a 1 a Lanús con goles de los hermanos Gómez, tres de César y uno de Ángel, y sigue su firme marcha en las alturas. Gimnasia -único escolta- le ganaba a Parque Sur 3 a 2 y se suspendió cuando se jugaba tiempo recuperado y arrojaron un termo desde la platea del Núñez. Previamente hubo empujones y manotazos entre los jugadores de ambos y proyectiles desde la tribuna este. Almagro derrotó a Rivadavia, el C.A.C.E. logró ante Engranaje su primer triunfo e igualaron María y Agrario.

Se jugó el grueso de la 7ª Fecha del Apertura “Héctor Miño” y Atlético Uruguay marca definitivamente el rumbo del torneo. Volvió a ganar con claridad y varios goles para seguir en la cima con puntaje ideal. Derrotó a Lanús 4 a 1 liquidando la historia en la primera etapa. Abrió la cuenta rápidamente César Gómez, a los 4’, de cabeza y aumentó a dos la diferencia su hermano Ángel, clavándola en el ángulo desde la puerta del área.

Era todo del Decano, a pesar de que el arquero Cristian Fernández le detuvo un tiro penal a Ángel Gómez, estaban al caer las conversiones. Llegaron en el final de la etapa a través de César Gómez, que tuvo una nueva tarde amigado con la red y marcó dos más en su cosecha personal, sentenciado la historia a los 37’ y 44’ y afianzándose en lo alto de la tabla de goleadores del certamen.

El segundo tiempo arrancó con el descuento de Lanús, desde la vigencia de Leandro Padilla, pero lejos estuvo el juego de hacer dudar del resultado.

Ganaba Gimnasia y se suspendió.

En el estadio Núñez Gimnasia derrotaba 3 a 2 a Parque Sur y el juego fue suspendido a los 47’ del segundo tiempo cuando desde la platea arrojaron un termo al campo de juego. Previamente a eso hubo otros incidentes. Primero, tras la expulsión de Moreno a Jonathan Benítez, jugadores de ambos equipos se empujaron e intentaron golpearse en un tumulto que duró un par de minutos, hasta que ganaron los que intentaban separar. Mientras esto sucedía desde la tribuna este cayeron algunos proyectiles al terreno de juego. Todo se normalizó y el partido continúo hasta que desde la platea arrojaron un termo al campo de juego, allí llegó la suspensión. Nuevamente la fortuna de que nadie saliera lastimado con semejante proyectil.

Hubo un partido y no defraudaron en ese aspecto. Parque lo ganaba 2 a 0 en 13’. Jorge Valdez marcó los dos goles del Sureño. Gimnasia reaccionó y descontó a los 26’, penal de Irisarri sobre García que Jonathan Benítez cambió por gol. La igualdad llegó a falta de cinco para el cierre de la etapa, desde los pies de Agustín García cambiándole el palo al uno.

En el complemento el Lobo fue más y se codeaba con el gol, pero este no llegaba y la tarde crecía en emociones. Parque fue perdiendo soldados, primero Chesini y después Perujo vieron la roja. El gol llegó a los 42’, desde la cabeza de Enzo Da Silva. Luego los incidentes.

Almagro hilvano dos. El Aurinegro venció a Rivadavia 2 a 1. Se jugó en cancha del Tricolor, donde arrancó ganando con gol de Brian Monzón. La igualdad llegó a través de Leonardo González y apenas pasada la media hora de juego apareció Gabriel Monzón para anotar el segundo que sería el de la victoria definitiva.

Atlético Colonia Elía logró su primera victoria del torneo, lo hizo ante Engranaje y de visitante, logrando un 2 a 1 que le permite por primera vez sumar de a tres. Lucas Tamburlini abrió el marcador para los de la colonia a los 19’ del primer tiempo y así fueron al descanso.

En el complemento igualó transitoriamente Matías Márquez apenas pasado el cuarto de hora. El gol del triunfo del C.A.C.E. lo convirtió Martín Torres, a la media hora, cuando ambos ya jugaban con diez por las expulsiones de Gastón Romero en el local y Tamburlini en la visita.

En Cristo de los Olivos igualaron sin goles María Auxiliadora y Agrario Rocamora. En un juego donde ambos contaron con chances, pero que en definitiva le termina quedando bien el reparto de puntos.

Síntesis

Atlético Uruguay 4 – Lanús 1

Goles: PT: 4’, 37’ y 44’ César Gómez; 9’ Ángel Gómez (AU) ST: 4’ Leandro Padilla (L)

Incidencias: PT: 31’ Cristian Fernández (L) le contuvo un tiro penal a Ángel Gómez (AU)

Árbitro: Juan Moser (Veteranos)

Asistentes: Agustín Cáceres y Cristian Burguelo

Cancha: Atlético Uruguay

4ª División – Atlético Uruguay 3 – Lanús 1

3ª División – Atlético Uruguay 6 – Lanús 1

Veteranos – Atlético Uruguay 3 – Lanús 1

María Auxiliadora 0 – Agrario Rocamora 0

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Fernando Picart y Fernando Díaz

Cancha: María Auxiliadora

4ª División – María Auxiliadora 2 – Agrario Rocamora 0

3ª División – María Auxiliadora 1 – Agrario Rocamora 1

Veteranos – María Auxiliadora 4 – Agrario Rocamora 2

Engranaje 1 – Atlético Colonia Elía 2

Goles: PT: 19’ Lucas Tamburlini (CACE) ST: 16’ Matías Márquez (E); 29’ Martín Torres (CACE)

Expulsados: ST: 10’ Gastón Romero (E); 25’ Lucas Tamburlini (CACE)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Agustín Chere y José López

Cancha: Engranaje

4ª División – Engranaje 2 – Atlético Colonia Elia 5

3ª División – Engranaje 3 – Atlético Colonia Elia 0

Almagro 2 – Rivadavia 1

Goles: PT: 12’ Brian Monzón (A); 25’ Leonardo González (R); 32’ Gabriel Monzón (A)

Expulsados: ST: 26’ Agustín Oyarbide (R); 30’ Nicolás Gómez (A)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Juan Carlos Ardetti y Matías Mendoza

Cancha: Rivadavia

4ª División – Almagro 2 – Rivadavia 1

3ª División – Almagro 1 – Rivadavia 1

Gimnasia 3 – Parque Sur 2

Suspendido a los 46’ del ST luego de que arrojaran un termo desde la platea al campo de juego. Resolverá el Tribunal de Penas.

Goles: PT: 4’ y 13’ Jorge Valdez (PS); 26’ Jonathan Benítez (G) de penal, 40’ Agustín García (G) ST: 42’ Enzo Da Silva (G)

Expulsados: ST: 24’ Alexis Chesini (PS), 38’ Lautaro Perujo (PS); 44’ Jonathan Benítez (G)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Gastón De León (3ª y Veteranos) y Galo Martínez (4ª)

Cancha: Gimnasia

4ª División – Gimnasia 6 – Parque Sur 1

3ª División – Gimnasia 3 – Parque Sur 2

Veteranos – Gimnasia 6 – Parque Sur 0

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 21 7 7 0 0 29 6 23 2 Gimnasia (3) 16 6 5 1 0 16 3 13 3 Almagro (1) 12 6 4 0 2 11 9 2 4 Agrario Rocamora (2) 11 6 3 2 1 10 6 4 5 Parque Sur (1) (3) 10 5 3 1 1 13 9 4 6 San José (2) 10 6 3 1 2 7 8 -1 7 María Auxiliadora 9 7 2 3 2 12 13 -1 8 Rivadavia 6 7 1 3 3 7 10 -3 9 Atlético Colonia Elía 5 7 1 2 4 4 16 -12 10 La China 4 7 1 1 5 10 18 -8 11 Engranaje 3 7 1 0 6 7 15 -8 12 Lanús 2 7 0 2 5 4 17 -13 (1) Pendiente el partido de la 1° Fecha (2) Pendiente el partido de la 6° Fecha (3) Suspendido el partido de la 7° Fecha. Ganaba Gimnasia 3 a 2. Resuelve TDP



Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gómez César Atlético Uruguay 10 Gómez Ángel Atlético Uruguay 7 Gorosito Maximiliano María Auxiliadora 5 Valle Jonathan Atlético Uruguay 3 Soto Javier Gimnasia 3 Noir Cristian La China 3 Zaballo Facundo La China 3 Ruíz Díaz Hugo María Auxiliadora 3 Ardetti Maximiliano Parque Sur 3

Próxima Fecha (8ª)

María Auxiliadora vs. San José

Agrario Rocamora vs. Almagro

Rivadavia vs. Atlético Colonia Elía

Engranaje vs. Parque Sur

Atlético Uruguay vs. Gimnasia

Lanús vs. La China