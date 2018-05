Atlético continúa en crecimiento

El presidente decano, Leandro Clapier, dio importantes detalles sobre la actualidad y el futuro de la Institución.

Pocos días atrás, el máximo responsable del Club, charló con Miguel Ángel Spiro en su programa radial de FM Sensaciones en donde se refirió a importantes temas tales como el futuro del Federal B, el avance de las obras del plan integral de infraestructura y su visión sobre el gran nivel de fútbol actual.

“Hoy por hoy estamos muy bien en lo deportivo y en lo institucional, en toda la ciudad y hasta en la provincia se habla de nuestro crecimiento” comenzó diciendo Clapier. Continuó: “cada vez que voy al club me emociono, es hermoso ver lo que estamos logrando y sobre todo ver que estamos cumpliendo con nuestra palabra”.

OBRAS

“El proyecto de infraestructura ya comenzó hace casi un año cuando empezamos por mover de lugar la cancha auxilar. Hoy tenemos una nueva que cumple con todos los requisitos pedidos por la liga, cosa que la anterior no. Ya concluimos con el complejo norte que cuenta con vestuario, cantina, sanitarios y boletería; además, el trabajo en el predio al Este va muy bien encaminado: ya invertimos mucho en ese lugar lo que nos permitió cercarlo y limpiarlo. También tuvimos que sumarle seguridad que era un tema que nos preocupaba. Ahora debemos decidir si en ese lugar se realiza una cancha grande y dos pequeñas o directamente 4 canchas chicas que nos permitirán cumplir con el lugar de entrenamiento para las categorías menores y pensar en sumar otras disciplinas como hockey quizás. No debemos dejar de tener en cuenta que la mejor manera de crecer es sumando disciplinas”.

El presidente también explicitó que hace pocos días atrás se concluyó con el pago de la venta de la ex sede social, por lo que próximamente se firmará la escritura. En este sentido aclaró que es posible que el dinero de la venta alcance para realizar algunas obras mas de las previstas, tal es el caso del complejo norte que demandó alrededor de 2 millones de pesos y que no estaba prevista desde un comienzo. Dijo “tenemos un proyecto muy grande y ambicioso, nuestro propósito es acercar el club al barrio y a la ciudad. Lo mas importante es tener una fuerte presencia social, creemos firmemente que es mejor sumar 300 chicos al deporte antes que estén en la calle”. También sumó “las piletas climatizadas son las obras mas importantes y ya van muy bien encaminadas; además se construirá en ese mismo espacio unas cancha de fútbol 5, una de ellas techada, y también un área de servicios con atención al socio que es algo que hoy no tenemos”.

“Lo estimado es que esta etapa de las obras finalicen totalmente en Marzo de 2019, pero recordemos que nuestra intención es continuar luego. Con el resultado de la venta de aproximadamente 20 millones de pesos estaríamos cercanos al 30% del total de la obra. Necesitaríamos cerca de 40 millones de pesos mas para finalizar con el 100% del plan de infraestructura. Pero sin dudas esta primera etapa nos permitirá comenzar a sumar recursos propios” agregó el presidente. Continuó diciendo “los estudios de mercado con respecto a las piletas nos arrojan resultados favorables, vemos que es una importante necesidad de la ciudad, esto nos permitirá avanzar rápido con el resto de las obras. También seguramente apelemos a alguna alternativa de ayuda externa por parte de la provincia o el municipio si es posible”.

TORNEO FEDERAL B

“Hoy por hoy podemos decir que ya nos acomodamos a la decisión del Consejo, intentamos dejarlo atrás” expresó Clapier. Además continuo explicando: “sin dudas fue una gran complicación, pero es una continuación de lo que es la A.F.A. hace 40 años, todo es arbitrario y no existe transparencia. Personalmente hablé con el presidente del Consejo Federal, me dijo que el torneo se iba a jugar en algún momento después del Mundial; pero existen solo rumores y así es que seguimos trabajando en base a la realidad que es un decreto que dejó en claro que el Torneo Federal B ya dejó de existir”.

FÚTBOL LOCAL

“Nosotros habíamos tomado la decisión de hacernos fuertes en nuestra Liga, que ya no exista mas esa diferenciación entre equipo local y equipo del federal, pensábamos en formar un equipo fuerte que luego con pocos refuerzos pueda competir en el Federal B” comentó el presidente. Sumó: “la verdad que no pensé que el proceso se iba a dar tan rápido, hoy tenemos un equipo que hace mucho tiempo no se veía, juega muy bien al fútbol y es puntero absoluto. Salvo un jugador, son todos de nuestra ciudad y sobre todo se han sentido identificados con el proceso lo que les permitió consolidar un gran equipo mas allá de las figuras”.

Por otra parte, opinó sobre el nivel de la Liga mas allá de la participación del decano y dijo: “se ha crecido mucho pero sin dudas hay que tener un proyecto de profesionalización sobre todo con los árbitros. Mas allá de los errores que pueden existir siempre, hay que prestar atención a las conductas y valores”. Siguió “otro tema importante es la situación de las canchas, no puede ser que muchas jornadas no se logren disputar porque no hay escenarios disponibles. Este es un tema muy importante en el que no estamos poniendo el foco”.

Por último, agradeció el trabajo que se realiza por parte de la Comisión Directiva del Club y expresó que sin ella nada de lo que se está realizando sería posible, agregando que “tenemos un equipo que estoy seguro que nadie tiene, un equipo de trabajo que dejan todo siempre y ayudan al club; son ellos los que cada día te dan mas ganas de seguir cumpliendo sueños”.