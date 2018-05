ALMA y CE 850, todo lo que tenes que saber

Empezamos a transitar los últimos días que nos depositarán sobre el viernes, cuando se habilite la entrada al Autródromo de los equipos mas las pruebas libres de ALMA Nueva Generación y Competición Especial 850. La actividad oficial inicia el sábado pasadas las 8 hs extendiéndose hasta la caída del sol cerca de las 18 hs . El domingo también la actividad inicia bien temprano a las 8 hs , donde se desarrollarán finales por parte de ALMA y clasificación, series y finales por parte de CE 850.

ALMA contará con 5 categorías en pista con cerca de 90 máquinas inscriptas y teniendo en cuenta que habrá carrera de invitados y la clase 2 usará el trazado mas grande de 4200 Mts. Por el lado de CE 850, tenemos la presencia de las dos clases: C y Procar 1100, la primera iniciando su torneo y la segunda con muy buen panorama en cuanto a la presencia de autos y utilizando el trazado de 3200 mts.

Los precios de entradas serán de $150 para generales y $300 a boxes, autos generales y menores $50, habrá servicios de cantina, agua, luz, electricidad amplio playón de estacionamiento y baños con duchas.

Promocionando lo que se viene:

Como parte de la actividad de promociones de la fecha de Turismo Nacional el 16 y 17 de Junio en nuestro autódromo; en el sector boxes se presentará el Honda Civic de TN con simulador incluído

CRONOGRAMA

PRIMER ENTRENAMIENTO TITULARES UNICAMENTE

08:20 a 08:35 HS Entrenamientos ALMA, Clase 2 GRUPO A

08:40 a 08:55 HS Entrenamientos ALMA, Clase 2 GRUPO B

09:00 a 09:15 HS Entrenamientos ALMA, TC 1600

09:20 a 09:35 HS Entrenamientos ALMA, Promocional GRUPO A

09:40 a 09:55 HS Entrenamientos ALMA, Promocional GRUPO B

10:00 a 10:15 HS Entrenamientos ALMA TC 1100

10:20 a 10:35 HS Entrenamientos ALMA, Clase 3

10:40 a 10:50 HS Competición Especial PROCAR.

10:55 a 11:05 HS Competición Especial Clase C.

SEGUNDO ENTRENAMIENTO INVITADOS UNICAMENTE

11.10 A 11.20 HS Entrenamientos ALMA, Clase 2 GRUPO A

11.25 A 11.35 HS Entrenamientos ALMA, Clase 2 GRUPO B

11.40 A 11.50 HS Entrenamientos ALMA, TC 1600

11.55 A 12.05 HS Entrenamientos ALMA, Promocional GRUPO A

12.10 A 12.20 HS Entrenamientos ALMA, Promocional GRUPO B

12.25 A 12.35 HS Entrenamientos ALMA TC 1100

12.40 A 12.50 HS Entrenamientos ALMA, Clase 3

TERCER ENTRENAMIENTO TITULARES O INVITADOS.

12.55 a 13.05 HS Entrenamientos ALMA, Clase 2 GRUPO A

13.10 a 13.20 HS Entrenamientos ALMA, Clase 2 GRUPO B

13.25 a 13.35 HS Entrenamientos ALMA, TC 1600

13.40 a 13.50 HS Entrenamientos ALMA, Promocional GRUPO A

13.55 a 14.05 HS Entrenamientos ALMA, Promocional GRUPO B

14.10 a 14.20 HS Entrenamientos ALMA TC 1100

14.25 a 14.35 HS Entrenamientos ALMA, Clase 3

14:40 a 14.50 HS Competición Especial PROCAR 1100.

14:55 a 15.05 HS Competición Especial Clase C.

C LA S I F I C A C I O N.

15:10 HS CLASIFICACION CLASE 2 GRUPO A TIT.

15.20 HS CLASIFICACION CLASE 2 GRUPO B TIT.

15.30 HS CLASIFICACIONS CLASE 2 GRUPO A INV.

15.40 HS CLASIFICACION CLASE 2 GRUPO B INV.

15.50 HS CLASIFICACION TC 1600 TITULARES

16.00 HS CLASIFICACION TC 1100 TITULARES

16.10 HS CLASIFICACION TC 1600 INVITADOS

16.20 HS CLASIFICACION TC 1100 INVITADOS

16.30 HS CLASIFICACION PROMOCIONAL GRUPO A TITULARES

16.40 HS CLASIFICACION PROMOCIONAL GRUPO B TITULARES

16.50 HS CLASIFICACION PROMOCIONAL GRUPO A INVITADOS

17.00 HS CLASIFICACION PROMOCIONAL GRUPO B INVITADOS.

17.10 HS CLASIFICACION CLASE 3 TITULARES

17.20 HS CLASIFICACIONCLASE 3 INVITADOS.

17.30 HS CLASIFICACION Competición Especial PROCAR.

17.40 HS CLASIFICACION Competición Especial Clase C.

DOMINGO FINALES

08:00 HS CLASIFICACION Competición Especial PROCAR

08:12 HS CLASIFICACION Competición Especial Clase C.

08:30 HS CLASE 2 GRUPO A TITULARES (10 Vueltas)

09:15 HS TC 1600 TITULARES (10 Vueltas)

09:45 HS PROMOCIONAL TITULARES (10 Vueltas)

10:15 HS TC 1100 TITULARES (10 Vueltas)

10:45 HS CLASE 3 TITULARS (10 Vueltas)

11:15 HS SERIE Competición Especial PROCAR 6V

11:45 HS SERIE Competición Especial Clase C. 6V

12:30 HS CLASE 2 INVITADOS (10 vueltas)

13.15 HS TC 1600 INVITADOS (10Vueltas)

13.45 HS PROMOCIONAL INVITADOS (10 vueltas)

14.15 HS TC 1100 INVITADOS (10vueltas)

14.45 HS CLASE 3 INVITADOS (10 vueltas)

15.15 HS FINAL Competición Especial PROCAR (12 VUELTAS)

15.45 HS FINAL Competición Especial Clase C. (12 VUELTAS)