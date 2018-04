Turismo Carretera en Concepción del Uruguay

Los días 19, 20, 21 y 22 se presentará el Turismo de Carretera, la máxima categoría de automovilismo argentino junto a su telonera, TC Pista en el Autódromo de Concepción del Uruguay, contando como locales a los pilotos Próspero y Nicolás Bonelli en TC y Agustín Debrabandere en TC pista.

Damos a conocer datos y precisiones sobre el sistema de entradas y costos:

Concepción del Uruguay 19-20-21-22 de abril

$500 general

$250 damas

$1000 boxes

Vehículos

$400 pesados

$300 liviano

$400 tribunas

NO hay entradas anticipadas

A continuación respondemos algunas preguntas frecuentes sobre el valor de las entradas:

-El día Jueves 19 cerca del mediodia se habilita el ingreso principal al circuito para el publico.

-Jubilados con carnet de jubilación NO abonan el ingreso general

-Personas Discapacitadas presentando carnet de discapacidad NO abonan el ingreso general

-Las entradas generales y entradas con ingreso a boxes se abonan por única vez al entrar al circuito, siendo válida para todos los días de competencia.

-El precio de entrada no varía si el espectador asiste un solo día.

-Los menores de 12 años NO abonan ingreso general.

-Si se concurre el día domingo 22 se aconseja ingresar temprano con tiempo al circuito.

-La visibilidad en el alambrado perimetral del circuito es muy buena y tranquilamente se puede ver toda o casi toda la vuelta a nivel del suelo.

– Con el ingreso a boxes se puede ingresar a la tribuna de boxes.

Prensa Autódromo C.D.U. Andrés Fleitas