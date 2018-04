Torneo Apertura 2018 “Dora Silveria Coronel”: Solo se jugarán los pendientes de la primera jornada



El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga resolvió en la reunión de este martes poner al día el fixture del torneo Apertura “Dora Coronel”. Por tal motivo fueron solamente programados para este fin de semana los cinco juegos que están pendientes de la 1ª Fecha, que se jugarán en cancha de Engranaje el sábado desde las 18:00.

Programación

Sábado 07/04

Cancha: Engranaje

18:00 Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

19:20 Almagro vs. Gorilas

20:40 La China vs. Parque Sur

22:00 San Marcial vs. Agrario Rocamora

23:20 Boca Juniors de Colonia Elía vs. Defensores del Oeste