Torneo Apertura 2018 “Dora Silveria Coronel”: Se juegan los pendientes y se programó la cuarta opcionalmente



El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga ratificó la programación de los juegos pendientes de la 1ª Fecha del Apertura “Dora Silveria Coronel”. Los mismos se llevarán a cabo el próximo sábado en cancha de Engranaje, con los mismos horarios y orden de partidos que estaban previstos para la semana pasada y que fueran suspendidos por lluvia.

Esa sería la única actividad de la categoría el próximo fin de semana, pero atento al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, ante la posibilidad de lluvia el próximo sábado, la fecha de pendientes será suspendida y se programó opcionalmente para el día domingo en cancha de Almagro la 4ª Fecha del certamen.

Programación Pendientes 1ª Fecha

Sábado 14/04

Cancha: Engranaje

18:00 Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

19:20 Almagro vs. Gorilas

20:40 La China vs. Parque Sur

22:00 San Marcial vs. Agrario Rocamora

23:20 Boca Juniors de Colonia Elía vs. Defensores del Oeste

Programación 4ª Fecha

Solo se juega si se suspende la jornada del sábado.

Domingo 15/04

Cancha: Almagro

11:00 Libertad vs. Engranaje

12:20 Parque Sur vs. San Marcial

13:40 Unión y Recreo vs. Boca Juniors (CE)

15:00 Don Bosco vs. Almagro

16:20 Defensores del Oeste vs. María Auxiliadora

17:40 La China vs. Atlético Uruguay

19:00 Agrario Rocamora vs. Gorilas