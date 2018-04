Tarifa eléctrica: “El componente esencial es el precio mayorista”

Así lo aseguró Jorge González, titular de Enersa, a raíz del pedido del Gobierno nacional de bajar el costo impositivo de las facturas

Jorge González, titular de Enersa, explicó cómo se compone la factura de la luz, a raíz del pedido que hizo el presidente Mauricio Macri de que las provincias también asuman costos para morigerar el impacto de las tarifas en el bolsillo de la población.

“Ahora se empiezan a analizar todos los componentes de la factura. Pero el componente esencial es el precio mayorista, que tuvo un aumento abrupto”, remarcó González.

Al respecto, dijo que de modificar el componente impositivo, la baja no sería significativa. Según estimó, entre un 5 y 10% puede bajar el precio de la boleta, si la provincia asume una reducción impositiva.

De todos modos, confirmó: “El gobernador -Gustavo Bordet- ya tomó la decisión de que el incremento de los costos operativos -previsto para los próximo meses- no se va a aplicar”. No obstante, advirtió que “también podemos caer que cuando no se actualicen, se pierda calidad en la prestación del servicio”.

Respecto de los incrementos, recordó que “ya el ministro de Energía -Juan José Aranguren- dijo que iba a avanzar en una quita de subsidios en esta forma, sin gradualismo”. Desde esta política, González dijo que subió 162% subió el precio mayorista en el último año.

Para González, esta discusión de la incidencia de los impuestos no se daba antes porque “indudablemente el costo final no era representativo”. Ahora, inclusive, los mayores incrementos se dan “cuando más se consume energía”.

En este contexto, González remarcó: “Tenemos que hacer una discusión integral y no parcial, para atacar el problema de fondo”. Sobre los cuestionamientos a la provincia, pidió ser comparados con las provincias cercanas. “Tenemos de las mejores calidades del país”, destacó.

A pesar de la polémica, González se preguntó: “¿Cómo salimos? Con propuestas que solucionen y ayuden al usuario”, indicó. En este sentido, destacó la importancia de la puesta en marcha de impulsar las energías renovables como alternativa a los incrementos.

Finalmente, consultado sobre el proyecto presentado por el Gobierno nacional para quitar impuestos de las tarifas -incluidos provincias y municipios- el titular de Enersa fue contundente: “Es un avasallamiento institucional muy fuerte”.