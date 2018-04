Senderismo nocturno en Valle María

Se realiza el día sábado 21 de abril de 2018 con un recorrido de 8 kilómetros con acampe en el balneario de Valle María. Desde la organización destacaron que es un senderismo que está al alcance de cualquier persona ya que se recorren caminos transitables sin dificultades. Los menores desde los 6 años pueden participar pagando solo seguro y gastos de comida.

Luego del Senderismo bajo la luz de la luna, Senderos Valle María está organizando una nueva actividad para el próximo sábado 21 de abril teniendo como punto de partida y llegada el balneario camping de Valle María.

“El debut fue el senderismo bajo la luna llena, ese sábado fué la noche que más luminosidad tuvo, realmente no necesitamos linternas en el recorrido” dijeron desde la organización y agregaron “El balneario camping de Valle María es el lugar que elegimos para acampar porque cuenta con todos los servicios, seguridad,

energía eléctrica, baños con duchas con agua caliente, etc. Recorremos 8 kilómetros de caminos rurales que no presentan dificultad, de hecho hemos tenido niños de 7 años participando”.

“Desde Senderos Valle María queremos agradecer al municipio local, especialmente a Franco Rohr y Darío Wendler de turismo por haber trabajado junto a nosotros en esta nueva actividad que la localidad ofrece a los visitantes y locales, como así también a Marcelo Rivero por el registro fotográfico”.

El costo para participar es de 350 pesos para mayores y 200 pesos para menores e incluye entrada al balneario, lugar para acampar, energía eléctrica (válido por sábado a la tarde y domingo todo el día), recorrido nocturno, seguro, agua, cena de campamento y agua saborizada.

El cierre de inscripción es el día viernes 20 de abril al mediodía por la documentación para presentar en la agencia de seguros. Los cupos son limitados.

Para inscribirse comunicarse al 3435073376 (whatsapp) o a través de Facebook “Senderos Valle María”.

Organiza: Senderos Valle María. Apoya: Municipio de Valle María.