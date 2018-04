Seguros y tecnología: RUS estuvo presente en la 7° edición de IT Solutions

El evento de InsurTech convocó alrededor de 270 personas. Fue organizado por Pool Económico, Media Partner y Estrategas. Estuvo dirigido a compañías de seguros, reaseguros y brokers. Consistió en diferentes paneles para abordar la visión 360 de los clientes y redefinir los productos y procesos de las compañías aseguradoras en base a las experiencias de los usuarios. En representación de Rio Uruguay Seguros, Juan Carlos Lucio Godoy, presidente del Consejo de Administración, participó como orador contando el trabajo que RUS realiza respecto a la vinculación con la tecnología.

IT Solutions se realizó el 25 de abril en el NH City de Buenos Aires. Durante el mismo, los CEOs y representantes de diferentes empresas hablaron sobre las tendencias en innovación tecnológica como así también de las soluciones e implementaciones en las aseguradoras. En ese sentido, el contador Godoy habló sobre “La organización como base fundamental para la innovación tecnológica” basándose en cuatro cimientos: la innovación, la organización, la estrategia y el modelo de RUS.

Ante un mercado asegurador cada vez más cambiante el proceso de transformación digital toma protagonismo e implica que las empresas adapten sus esquemas de trabajo para afrontar el futuro. Respecto a esto Godoy manifestó que “si no hay un cambio cultural es muy difícil administrar una empresa” por lo que, ante la velocidad de los cambios tecnológicos, económicos, sociales, etc, “hay que hacer un replanteo organizacional” sin perder de vista lo que requieren los usuarios. “Nosotros somos la única empresa con calidad certificada en la que todo está centrado en el cliente. Tenemos muchos años por delante y si no hacíamos estos cambios culturales con la tecnología necesaria no hubiéramos podido avanzar”, afirmó.

El presidente también se refirió a la organización de RUS destacando su modelo circular, interactivo y holocrático, resaltando las articulaciones internas entre los diferentes procesos de la empresa cooperativa. “El modelo autocrático no va más. Si no hay flexibilidad, compromiso y comunicación no hay cambios. Una comunicación efectiva y permanente hacen la diferencia”, acentuó y agregó: “La comunicación tiene que ser interactiva y el cliente tiene que ser el número uno, la principal atención de la empresa. También tiene que ser holocrática y se deben socializar los conocimientos internamente”. Asimismo expresó que para lograr esto es fundamental que se trabaje en equipos, sin jerarquías, con liderazgos participativos, estableciendo prioridades, estrategias y sobre todo una visión digital ya que el uso de las tecnologías es uno de los pilares de las nuevas generaciones de consumidores que requieren de una atención rápida y eficaz.

En relación a esto, Godoy remarcó que “el principal capital de la empresa es su gente” por lo que la capacitación continua es clave. En ese sentido mencionó a la U-RUS, la universidad corporativa propia, como herramienta de socialización del conocimiento, de integración de culturas, generaciones y geografías que cuenta con diferentes trayectos de formación para reafirmar el modelo organizacional.

En otro orden de temas y citando la frase del ex ejecutivo de marketing de Coca-Cola, Sergio Zyman, “Vender más, a más personas, más a menudo, a mayor precio, con mayor eficiencia”, Godoy se refirió a la estrategia de marketing que debe ser conocida por quienes hacen la compañía y que es indispensable para el crecimiento y el desarrollo de la misma. Por otro lado, basándose en un informe elaborado por Dell Technologies, Godoy también mencionó que los mayores obstáculos en el mundo empresarial para convertirse en un negocio digital exitoso son la falta de una estrategia y una visión digital, la falta de preparación de la fuerza de trabajo, las restricciones tecnológicas, entre otros puntos.

Para culminar la charla, el contador se despidió diciendo que “esto no es el final sino el comienzo de algo nuevo”.