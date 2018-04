Se jugó la primera fecha del Infanto Juvenil

El sábado en cinco canchas se desarrollaron las jornadas que dieron inicio al Torneo Apertura 2018 “Eduardo Eugenio Redruello” del fútbol Infantil y Juvenil de la liga uruguayense. En este informe la síntesis de los partidos jugados oficialmente – las jornadas también incluyeron amistosos/escuelitas- con los goleadores de cada juego.

Síntesis 1ª Fecha

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Engranaje

Sub 15 (2003) María Auxiliadora 0 – Engranaje 4

Goles: Yamil Leonetti-3- y Catriel Caballero (E)

6ª División (2004) María Auxiliadora 1 – Engranaje 1

Goles: Adriel Monzón (MA); Alejandro Suñer (E)

7ª División (2005) María Auxiliadora 1 – Engranaje 1

Goles: Adriel Monzón (MA); Lautaro Dening (E)

8ª División (2006) María Auxiliadora 1 – Engranaje 2

Goles: Jesús Lazza (MA); Ihuen Vollaro y Fabricio Romero (E)

Categoría 2007 María Auxiliadora 1 – Engranaje 4

Goles: Benjamín Pulido (MA); Lionel Delmagro-2-, Diego Gastán y Darío Sánchez (E)

Categoría 2008 María Auxiliadora 0 – Engranaje 1

Gol: Joaquín Wendler (E)

Categoría 2009 María Auxiliadora 1 – Engranaje 4

Goles: Thiago Márquez (MA); Maycol Romero-2-, Tadeo Ferrer y Luciano Moran (E)

Categoría 2010 María Auxiliadora 0 – Engranaje 2

Goles: Máximo Molina-2- (E)

Cancha: Parque Sur

Parque Sur vs. Rivadavia

6ª División (2004) Parque Sur 1 – Rivadavia 1

Goles: Enzo Luquez (PS); Agustín Benítez (R)

7ª División (2005) Parque Sur 3 – Rivadavia 1

Goles: Santiago Lanza, Rodrigo Sosa y Thiago Guardia (PS); Joel Álvarez (R)

8ª División (2006) Parque Sur 1 – Rivadavia 4

Goles: Jonathan Caturini (PS); Leonardo Medina -2- y Gustavo Melgarejo-2- (R)

Categoría 2007 Parque Sur 0 – Rivadavia 1

Gol: Bautista Sánchez Abelando (R)

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay

6ª División (2004) Agrario Rocamora 0 – Atlético Uruguay 1

Gol: Bruno Ferreyra (AU)

7ª División (2005) Agrario Rocamora 0 – Atlético Uruguay 6

Goles: Santino Dacuy-5- y Matio Aumenta (AU)

8ª División (2006) Agrario Rocamora 1 – Atlético Uruguay 2

Goles: Jerónimo Quiroga (AR); Santiago Deny y Dylan Vázquez (AU)

Categoría 2007 Agrario Rocamora 1 – Atlético Uruguay 1

Goles: Benjamín Chapelet (AR); Rolando Becchi (AU)

Categoría 2008 Agrario Rocamora 2 – Atlético Uruguay 0

Goles: Augusto Rey y Diego Rougier (AR)

Categoría 2009 Agrario Rocamora 1 – Atlético Uruguay 0

Gol: Santiago Duarte (AR)

Categoría 2010 Agrario Rocamora 2 – Atlético Uruguay 1

Goles: Valentín Serrano y Facundo Mahmud (AR); Nehuen Rodríguez (AU)

Cancha: Almagro

Almagro vs. Gimnasia

Sub 15 (2003) Almagro 2 – Gimnasia 3

Goles: Valentín Sommer y Tomás Juvenal (A); Horacio Díaz, Ignacio Maidana y Leonardo Guerrero (G)

8ª División (2006) Almagro 0 – Gimnasia 4

Goles: Franco Riquelme-3-, Ignacio Alba (G)

Categoría 2008 Almagro 1 – Gimnasia 1

Goles: Pablo Carro (A); Joaquín Piñeyro (G)

Categoría 2009 Almagro 1 – Gimnasia 1

Goles: Rodrigo Butaro (A); Gian González (G)

Cancha: Almagro

Lanús vs. Atlético Colonia Elía

Sub 15 (2003) Lanús 0 – Atlético Colonia Elía 3

Goles: Hugo Mendoza, Ramiro Maidana y Camilo Viganoni (CACE)

8ª División (2006) Lanús 1 – Atlético Colonia Elía 1

Goles: Dante Carbone (L); Román Olagüe (CACE)

Categoría 2008 Lanús 0 – Atlético Colonia Elía 0

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs. La China

Categoría 2007 Don Bosco 7 – La China 0

Goles: Boris Gurnel-3-, Thiago Ramírez-2-, Diego Verbauvede y Bruno Yasiuk (DB)

Categoría 2009 Don Bosco 4 – La China 2

Goles: Emiliano Rossi-3- y Santiago Pereyra (DB); Agustín Ríos y Lautaro Rodríguez (LCH)

Categoría 2010 Don Bosco 0 – La China 1

Gol: Giovanni Picart (LCH)

Torneo Apertura 2018 “Eugenio Eduardo Redruello”

Programación 2ª Fecha

Sábado 21/04

Cancha: Almagro

Lanús vs. Almagro

10:00 Sub 15 (2003)

11:00 8ª División (2006)

12:10 Categoría 2008

13:00 Categoría 2007 Gimnasia vs. Lanús -amistoso-

13:50 Categoría 2009

14:40 Escuelita

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Agrario Rocamora

La China vs. Gimnasia

Principal

13:00 8ª División (2006) Rivadavia vs. Agrario Rocamora

14:00 7ª División (2005) Rivadavia vs. Agrario Rocamora

15:00 Sub 15 (2003) Rivadavia vs. Lanús -amistoso-

16:00 6ª División (2004) Rivadavia vs. Agrario Rocamora

Auxiliar

11:00 Categoría 2010 La China vs. Gimnasia

11:50 Categoría 2007 La China vs. Gimnasia

12:40 Escuelita La China vs. Gimnasia

13:20 Categoría 2009 La China vs. Gimnasia

14:20 Categoría 2008 Rivadavia vs. Agrario Rocamora

15:00 Categoría 2010 Rivadavia vs. Agrario Rocamora

15:50 Categoría 2009 Rivadavia vs. Agrario Rocamora

16:40 categoría 2007 Rivadavia vs. Agrario Rocamora

17:30 Categoría 2011 Rivadavia vs. Agrario Rocamora

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

10:00 Sub 15 (2003)

11:10 8ª División (2006)

12:10 6ª División (2004)

13:20 7ª División (2005)

14:20 Categoría 2008

15:00 Categoría 2009

15:40 Categoría 2007

16:20 Categoría 2010

17:00 Escuelita

17:30 Categoría 2011

Cancha: Engranaje

Engranaje vs. Don Bosco

Principal

13:00 6ª División (2004)

14:00 8ª División (2006)

15:00 Sub 15 (2003)

16:00 7ª División (2005)

Auxiliar

13:00 Categoría 2007

14:00 Categoría 2008

14:50 Categoría 2009

16:30 Categoría 2011

17:20 Categoría 2010

Atlético Colonia Elía vs. Parque Sur

8ª División (2006) postegrado