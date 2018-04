Se jugó en Caseros la quinta del Femenino



Atlético Uruguay obtuvo un nuevo triunfo, ante Agrario Rocamora, para seguir arriba de todos en la tabla. Ahora escoltado solamente por Almagro, que le ganó el clásico a Parque Sur. Don Bosco volvió al triunfo ante María y sigue cerca.

En cancha de Los Gorilas se desarrolló la 5ª Fecha del Apertura Femenino “Dora Silveria Coronel”, en el interior del Departamento Uruguay la lluvia no pegó de la misma manera que en nuestra ciudad, y en Caseros pudo terminar de jugarse la jornada que arrancó por la mañana del domingo.

Atlético Uruguay no se corre de la senda de triunfos, obtuvo su quinta victoria consecutiva y lidera en soledad el torneo. Derrotó 3 a 0 a Agrario Rocamora, con goles de Ana Laura Ledesma y doblete de Flavia Duarte, que ya suma 12 en el Apertura siendo la máxima artillera.

Almagro y Parque Sur llegaron a la fecha como escoltas y se enfrentaron en el clásico de la fecha. Las aurinegras quedaron como únicas escoltas, a dos puntos, al vencer 1 a 0 con gol de Priscila Massiolo.

Don Bosco volvió al triunfo y ocupa el tercer escalón de la tabla, a cuatro de la cima. Con gol de Antonella Rapallo le ganó 1 a 0 a María Auxiliadora.

San Marcial goleó 6 a 0 a Unión y Recreo de San Justo con goles de Lourdes Leiva y Virgina Crudo en dos ocasiones cada una, más las anotaciones de Florencia Bonnín y Agustina Garnier. El Mismo resultado obtuvieron las anfitrionas de Gorilas frente a Defensores del Oeste, Luciana Garelli y Luciana García anotaron tres veces cada una los tantos de las Verdes del Palacio.

Engranaje sumó de a tres al imponerse 2 a 1 a La China. Vanina Ramírez y Sabrina Mieres los goles Mecánicos, para La China marcó Leticia Schenfeld.

Boca de Colonia Elía y Libertad no habían podido sumar puntos en lo que va del torneo, pero además no habían podido marcar goles. Se enfrentaron este domingo, el Xeneise de la Coloniase quedó con el triunfo, logrado sus primeros puntos. Fue 1 a 0 con gol de Giuliana Juárez, que marcó el debut en la red del equipo.

Si las condiciones del tiempo lo permiten, se jugará este martes desde las 9:00 en cancha de María Auxiliadora la 6ª Fecha.

Síntesis

Cancha: Los Gorilas

Gorilas 6 – Defensores del Oeste 0

Goles: Luciana Garelli-3-, Luciana García-3- (G)

Engranaje 2 – La China 1

Goles: Vanina Ramírez y Sabrina Mieres (E); Leticia Schenfeld (LCH)

Atlético Uruguay 3 – Agrario Rocamora 0

Goles: Flavia Duarte-2-, Ana Laura Ledesma (AU)

San Marcial 6 – Unión y Recreo 0

Goles: Lourdes Leiva-2-, Virginia Crudo-2-, Florencia Bonnín y Agustina Garnier (SM)

Almagro 1 – Parque Sur 0

Gol: Priscila Massiolo (A)

Don Bosco 1 – María Auxiliadora 0

Gol: Antonella Rapallo (DB)

Boca Juniors (CE) 1 – Libertad 0

Gol: Giuliana Juárez (BJ)

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF

Atlético Uruguay 15 5 5 0 0 20 2 18

Almagro 13 5 4 1 0 10 1 9

Don Bosco 11 5 3 2 0 14 3 11

San Marcial 10 5 3 1 1 20 4 16

Engranaje 10 5 3 1 1 11 5 6

Parque Sur 10 5 3 1 1 8 2 6

Unión y Recreo 9 5 3 0 2 8 7 1

Gorilas 6 5 2 0 3 8 10 -2

Agrario Rocamora 6 5 2 0 3 7 12 -5

La China 3 5 1 0 4 6 8 -2

María Auxiliadora 3 5 1 0 4 6 10 -4

Defensores del Oeste 3 5 1 0 4 3 17 -14

Boca Juniors (C.E.) 3 5 1 0 4 1 16 -15

Libertad 0 5 0 0 5 0 25 -25

Goleadoras

Apellido y Nombre Club Goles

Duarte Flavia Atlético Uruguay 12

Pintos Ivana María Auxiliadora 6

Monzón María Don Bosco 5

Garnier Agustina San Marcial 5

Leiva Lourdes San Marcial 5

Crudo Virginia San Marcial 5

Ledesma Ana Laura Atlético Uruguay 4

Rapallo Antonella Don Bosco 4

Ramírez Vanina Engranaje 4

Viganoni Brenda Unión y Recreo 4

Próxima Fecha (6ª)

Martes 01/05

Cancha: María Auxiliadora

9:00 María Auxiliadora vs. Parque Sur

10:20 Engranaje vs. Atlético Uruguay

11:40 Don Bosco vs. Gorilas

13:00 Defensores del Oeste vs. Agrario Rocamora

14:20 Libertad vs. San Marcial

15:40 Unión y Recreo vs. Almagro

17:00 Boca Juniors (CE) vs. La China