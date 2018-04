Salud recuerda la importancia de efectuar controles oftalmológicos en chicos

El Ministerio de Salud dispone como estrategia sanitaria de prevención el control del desarrollo visual de los niños en edad escolar. El Servicio de Oftalmología del hospital San Roque de Paraná brindó consejos para identificar posibles inconvenientes así como recomendaciones para proteger la vista.

Desde la cartera sanitaria entrerriana, a través de los distintos programas y efectores, se favorece el control oftalmológico regular en chicos en edad escolar. Efectuarlos durante el desarrollo visual de los chicos, hasta los 8 años, permite mejorar las perspectivas de tratamiento ante la detección de alguna anomalía.

En ese sentido la jefa del servicio de Oftalmología del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Virginia Reca, informó sobre diversos signos que pueden motivar la consulta: “En los chicos en edad escolar es importante observar si tienen dificultades para copiar, ya que si lo hacen de forma diferente estando cerca del pizarrón que estando lejos, puede ser indicio de algún problema visual”.

En cambio, en los chicos un poco más grandes hay que prestar atención a los errores de ortografía. Y aquí cabe una aclaración: “Al decir esto no nos referimos a cuestiones como si confunde la C con S, o letras que son similares fonéticamente sino a si cambia letras que no lo son, por ejemplo si debía escribir “capa” y el chico escribió “caja”, ilustró Reca.

También deben estar advertidos los papás y docentes que si notan que la escritura mejora al recibir un dictado que cuando el texto es copiado, puede ser por una mala visión.

Otros motivos de consulta son la presencia de dolores de cabeza (tanto durante la jornada escolar como al volver a su casa) y ojos enrojecidos.

El factor hereditario puede ser un aspecto a considerar: generalmente en padres que tienen miopía, astigmatismo o hipermetropía conviene controlar el desarrollo de sus hijos para detectar si presentan alguna de estas afecciones.

Importancia de los controles

Desde el servicio se explicó que los chicos no nacen viendo como los adultos, y recién logran una visión similar alrededor de sus 8 años, por eso es importante poder evaluar la evolución de la vista durante este desarrollo. Lo ideal es hacer un chequeo desde el nacimiento y luego llevar a cabo controles una vez al año hasta los ocho años.

Además, como ocurre con la mayoría de las patologías, la captación temprana contribuye a detener la progresión de las complicaciones y mejorar las perspectivas de tratamiento.

A modo de ejemplo, Reca explicó lo que ocurre en los casos con ambliopía (cuando un ojo ve bien y el otro no): “Si a ese niño lo controlo a los dos o tres años y me doy cuenta de que hay una diferencia de graduación entre un ojo y el otro, puedo empezar la rehabilitación con parches, estimulación y demás cuestiones que hacen al tratamiento, con lo que se puede lograr que a sus nueve años el chico ya cuente con una visión normal”, indicó la referente.

Ahora bien, si el chico llega a adolescente sin haber sido tratado ocurrirá lo opuesto: “Ese ojo que no fue estimulado visualmente ya no tiene posibilidad de recuperación”, afirmó Reca, agregando que “por eso es tan importante que los papás los lleven a hacerse los controles: porque cuánto más temprano encontremos el problema, mucho mejor lo solucionamos”.

Cuidados y precauciones

Uno de los principales desafíos para proteger la vista actualmente es la abundante presencia de pantallas en diferentes ámbitos; por lo que se indicó que es imperioso limitar al mínimo la exposición de los pequeños a las pantallas (como TV, tablets, celulares y monitores).

“En primer lugar hay que saber que lo primero que desarrollan los niños es su visión cercana, y el uso del celular y la tablet hacen que el niño se quede precisamente en esta visión cercana, con lo que se propicia la miopía”, explicó Reca, y agregó: “El ojo sigue creciendo pero no tiene dónde enfocar si no se lo estimula apropiadamente, y uno lo que necesita es ayudar al desarrollo de la visión lejana”.

Además de provocar la aparición de miopía (o de agravarla en caso de ya tenerla), el uso de celular puede generar estrabismo (desvío ocular) por la fuerza y el tiempo que pasa el ojo buscando hacer foco en el objeto. Por eso se recomienda usarlo lejos, con el brazo semi extendido, alternando su uso con horas al aire libre y otras actividades a fin de detener o al menos disminuir la progresión.

La profesional indicó que para niños entre los tres y los cinco años se recomienda no más de una hora de pantalla por día, procurando que no sea de corrido sino por períodos de 15 a 20 minutos alternando con juegos y actividades preferentemente al aire libre; y a partir de los seis y hasta los 12 años, se recomienda un máximo de dos horas de pantalla por día.

Se hizo especial hincapié en que nunca se deberían usar las pantallas (para ver televisión, o usar computadoras, tablets o celulares) con todas las luces apagadas; es importante tener un velador u otra fuente de luz que brinde una iluminación en el ambiente.

Finalmente se señaló que está probado que la exposición a la luz azul, el tipo de luz que emiten las pantallas en general, por la noche confunde el momento de sueño con el de vigilia (ritmo circadiano), impidiendo el normal descanso nocturno.

Otras recomendaciones

También se explicó que el uso de lágrimas y colirios deben hacerse sólo bajo control médico, ya que algunos de estos productos generan acostumbramiento, incluso en adultos.

En torno al uso de lentes de sol, Reca aclaró: “No hay nada que impida que los niños usen este tipo de lentes, pero sí deben ser adquiridos en una óptica para asegurar que los cristales no representan un peligro y que además cuentan con filtros UVB y UVA”.

En determinados casos habría que considerar la intensidad del filtro, “ya que hay chicos que usan este tipo de lentes por una receta médica, (niños con albinismo o con alteraciones congénitas del segmento anterior del ojo), quienes lo necesitan para evitar la fotofobia”, completó la profesional.