Rocamora recupero la sonrisa en el Paccagnella

Rocamora volvió al triunfo en el Paccagnella, superó claramente a Unión Florida por 69 a 56. El jueves recibirá a Ameghino de Villa María partido que será televisado por DPORTV.

Las Rojas lograron una importante victoria para mantenerse expectante en la tabla de posiciones de la Liga Nacional Femenina. En su juego número 10 de la temporada regular, Rocamora venció a Unión Florida por 69 a 56, en un cotejo intenso y donde la Rojas fueron superiores con una defensa intensa, concentradas y en un gran trabajo en equipo. Keira Robinson fue la figura de la noche no solo por su goleo sino por sus 11 rebotes.

El primer tiempo fue muy parejo Rocamora controlaba el juego, pero no podía despegarse del marcador, recien al final del segun do cuarto pudo sacra una diferencia de siete puntos. En el segundo tiempo las Rojas comenzaron con un arranque impactante, intimidante en defensa y muy efectivo en ataque rotando sus jugadoras pudo sacar una pequeña diferencia ante una Florida que no bajaba los brazos de la mano de Tate Imanity.

Rocamora siguió concentrada, manteniendo la defensa con mucha intensidad, con más confianza, logró una sacar una diferencia tranquilizadora que la llevo a la victoria por 69 a 56.

Rocamora 69: Antonella González 2, Sabina Tarela7, Camila Suarez 5, Rita Isamendi 4, Sabrina Scevola 12, Florencia Del Campo 10, Irina Figueroa 0, Ailen Van Opstal 0, Ivana Valente 0, Candela Chiaia 7, Keira Robinson 22, Juana Pais.

Entrenadora: Laura González– Asistente: Jorge Quintana

Unión Florida 56: Emilia Giustiniani 3, Agustina García 9, Tate Imanity 13, Agostina Burani 11, Diana Cabrera 4, Carla Miculka 7, Catalina Giovanoli 0, Sol Laviero 2, Florencia Martínez 5, Naomi Larriestra 2,

DT: Sebastián Silva