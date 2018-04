Rocamora despidió la temporada

En el quincho del club, compartiendo unas pizzas y empanadas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Tomás de Rocamora despidieron su participación en la presente temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. Al haber quedado anteúltimo en las posiciones de la Conferencia Sur el equipo no pudo meterse en la instancia de playoffs aunque sí conservó la categoría.

Más allá de la lógica autocrítica de los presentes por el hecho de no haber seguido un poco más, fundamentalmente, porque la temporada no fue para nada buena, se compartió un momento distendido donde primó el buen clima para la despedida. El primero en tomar la palabra fue el Secretario del club y responsable del básquet profesional, Santiago Ariel Losada, quien le habló con mucha franqueza a los jugadores.

“Debemos ser sinceros porque esto no es lo que esperábamos, claramente los objetivos al inicio de la temporada eran otros; como también el hecho de que hoy no estén ni Gastón (Semiglia), ni Joaquín (Deck) ni Guido (Dellavedova). No era eso lo que queríamos”, manifestó el dirigente, quien luego se lamentó por el hecho de que el sistema de competencia lleve a que los jugadores salten permanentemente de un club a otro sin poder generar sentido de pertenencia ni trabajar en un ambiente mucho más estable.

Pasado este punto Losada le dijo al plantel que “no tenemos reproches en cuanto al esfuerzo y lo grupal, estamos agradecidos por eso, aunque nos hubiera gustado ver en ustedes un poco más de rebeldía para salir adelante; pero entiendo también que a cada uno esto les servirá como experiencia para lo que venga”. El directivo también valoró la entrega demostrada en el partido ante Ciclista Juninense, con varios jugadores lesionados, pero que se ganó en buena manera y sirvió para mantener la categoría.

A continuación tomó la posta el entrenador Juan Manuel Varas. “Como se los dije posterior al último juego, y también durante todo el año, ojalá que esto a ustedes les sirva para desactivar algunas bombas en el futuro; porque esta fue una vivencia muy fuerte la de pelear el descenso durante casi todo el año. A nivel equipo valoro que, a nuestra manera, no le sacamos el tiempo a estar juntos. Después, sí podríamos haber optimizado ese tiempo y sacado muchas cosas”, aseveró.

El entrenador se encargó de poner énfasis en el hecho de ser un grupo de jugadores jóvenes, con la excepción lógica de Marcos Jovanovich, que tendrán muchas oportunidades “acá o en otros clubes y espero que para ustedes este no haya sido un año de paso sino uno de aprendizaje”. Varas remarcó también que “en 40 fechas no podemos tapar el sol con la mano; caímos en muchísimos errores, pero todo tiene que ser aprendizaje y no lamentos”.

“Ustedes se tienen que quedar con un sentimiento de bronca y también un deseo de superación, que esto no quede en una temporada en la que no se ingresó a playoffs. Y que ese deseo de superación puedan expresarlo al máximo en donde sea. Y para eso cada uno debe tener su poder de autocrítica; pero no solamente de los errores que cometí sino sobre las cosas que pueden mejorar. Autocrítica a nivel positivo”, concluyó.

En nombre del plantel habló el capitán Agustín Lozano, quien en primer lugar agradeció por la posibilidad que le brindó el club. “A mí la experiencia me sirvió mucho, me dieron la oportunidad de ser capitán, y me sirvió no solo a nivel deportivo sino también en lo humano. Nunca me había ido de mi casa y haber venido para acá fue algo importante. Me llevo un buen recuerdo, nunca pensé que íbamos a tener que pelear abajo y en algún momento el equipo se puso como objetivo el hecho de salvar la categoría. El partido con Ciclista fue una muestra de carácter y que todos queríamos lo mejor para el club”, manifestó.

Mauricio Galarza