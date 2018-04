Quinta fecha del Promocional

Torneo Apertura 2018 Primera Promocional “Adalberto Zurmhuller”

El Violeta lo dio vuelta y derrotó 2 a 1 a Defensores para seguir puntero de la Zona A con puntaje ideal. Los Gorilas y La Carne le ganaron por el mismo resultado de 2 a 1 a Granate y Mensana, lideran el grupo B y tienen un partido pendiente.

Se jugó este domingo la 5ª Fecha del Apertura “Adalberto Zurmhuller” de la Primera División Promocional. La cancha de Almagro fue el escenario para los seis juegos de la Zona A. En el partido de primera hora Atlético Concepción logró una importante victoria sobre Defensores por la que tuvo que batallar hasta el final. Lo perdía 1 a 0 con el gol de Carlos Paccot para el amarillo. David Marcel lo igualó antes del cierre de la primera etapa. En la segunda parte, a poco del final, Rubén Moreyra marcó el tanto de la victoria.

La Zona B pasó por Colonia Caseros. En cancha de Los Gorilas los locales vencieron 2 a 1 a Granate. Gabriel Godoy y Ezequiel Sigales marcaron para los Verdes del Palacio, Kevin Morales convirtió para el Grana. En tanto que Defensores de la Carne se impuso por idéntico resultado a Mensana. Dos goles de Federico Márquez sirvieron para la victoria, Juan Musico puso el tanto del Mensana.

Toda la síntesis de la fecha a continuación.

Síntesis

Zona A

Cancha: Almagro

Organiza: Defensores

Atlético Concepción 2 – Defensores 1

Goles: David Marcel y Rubén Moreyra (AC); Carlos Paccot (D)

UOCRA FC 0 – PVC 0

Expulsado: Franco Guerrero (PVC)

San Cayetano 0 – Isotopos 0

Expulsado: Rubén Ferreyra (I)

Pipas FC 2 – Deportivo Pronunciamiento 0

Goles: Lucas Romero y Natanael Leyes (P)

Racing 1 – Deportivo Municipal 1

Goles: Lautaro Musico (R); Diego Basualdo (DM)

Expulsados: Cristian Corrales (R); Alejandro Girauld (DM)

Apolo Concepción 0 – Boca Junios (CE)3

Goles: Cristian González-2-, Walter Ríos (BJ)

Zona B

Cancha: Los Gorilas

Organiza: Los Gorilas

La Unión 1 – Libertad 3

Goles: Sebastián Isla (LU); Facundo Mazzini-2- y Joaquín López (L)

Defensores de la Carne 2 – Mensana 1

Goles: Federico Márquez-2- (DC); Juan Musico (M)

Villa Sol 0 – Metegol 0

Expulsados: Javier Sturla y Matías Solís (M)

Defensores del Malvinas 4 – San Miguel 1

Goles: Facundo Berón-2-, Lucas Suárez-2- (DM); Suahan Alcaraz (SM)

Titán 0 – Nacional 0

Los Gorilas 2 – Granate 1

Goles: Gabriel Godoy y Ezequiel Sigales (LG); Kevin Morales (G)

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF Atlético Concepción 15 5 5 0 0 11 1 10 Pipas F.C. 12 5 4 0 1 13 3 10 San Cayetano 11 5 3 2 0 8 4 4 Boca Juniors (C.E.) 9 5 3 0 2 10 3 7 Deportivo Pronunciamiento 9 5 3 0 2 3 5 -2 Deportivo Municipal 8 5 2 2 1 7 6 1 Racing 7 5 2 1 2 7 4 3 Apolo Concepción 4 5 1 1 3 6 11 -5 UOCRA F.C. 4 5 1 1 3 2 14 -12 Defensores 2 5 0 2 3 5 8 -3 PVC 2 5 0 2 3 3 8 -5 Isotopos 1 5 0 1 4 2 10 -8 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF La Carne 10 4 3 1 0 7 2 5 Los Gorilas 10 4 3 1 0 5 1 4 Libertad 7 4 2 1 1 5 3 2 La Unión 7 5 2 1 2 4 5 -1 Nacional 7 5 2 1 2 5 7 -2 Villa Sol 6 5 1 3 1 5 4 1 Titán 6 4 1 3 0 4 3 1 Defensores del Malvinas 5 5 1 2 2 6 6 0 Granate 5 5 1 2 2 5 6 -1 Metegol 3 4 0 3 1 0 1 -1 San Miguel 3 5 1 0 4 7 13 -6 Mensana 2 4 0 2 2 1 3 -2



Próxima Fecha (6ª)

Zona A

Apolo Concepción vs. UOCRA F.C.

Boca Juniors (C:E.) vs. Atlético Concepción

Defensores vs. Racing

Deportivo Municipal vs. Pipas F.C.

Deportivo Pronunciamiento vs. San Cayetano

Isotopos vs. PVC

Zona B

La Unión vs. Defensores de Malvinas

Libertad vs. Granate

Los Gorilas vs. La Carne

Mensana vs. Villa Sol

Metegol vs. Titán

Nacional vs. San Miguel