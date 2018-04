Pudimos mantener la concentración, cosa que nos estaba faltando en otros juegos”.

Rocamora se impuso claramente ante Unión Florida por 69 a 59 y de esta manera logró su primer triunfo como local. Las Rojas estuvieron muy concentradas a lo largo de todo el partido, paciencia y una gran defensa fueron las claves del triunfo.

Florencia Ocampo, la capitana y una de las referentes del plantel, habló sobre el desempeño del equipo frente a Unión Florida, del presente de las Rojas y de lo que se viene.

Se logró un importante triunfo, ¿Cuáles fueron las claves del juego?

La clave del juego fue la defensa principalmente. Por suerte en este partido pudimos mantener la concentración, cosa que nos estaba faltando en otros juegos.

Quedan tres juegos de local, ¿Hay que hacerse fuerte en casa?

Sí. Tenemos que tratar de seguir con la misma garra, y más en casa. Tenemos que aprovechar las localías que nos quedan para poder seguir sumando y quedar lo mejor posicionadas para los Play off.

¿Cómo ves el equipo?

Veo qué partido a partido va mejorando. Ante Berazategui se nos escapó por falta de concentración y paciencia, pero por suerte a eso lo pudimos revertir. Esa es la idea: ir mejorando.

¿En lo personal cómo estás?

En lo personal me siento bien, me gusta poder aportar granitos para el equipo y me siento contenta con poder seguir jugando. Si bien este nivel es cada vez más exigente, trato de hacer lo mejor y con el mayor compromiso posible.

A las Rojas le restan cuatro partidos de los cuales tres son de local: Ameghino, Vélez y Obras. El partido restante será como visitante ante Las Heras de Mendoza.

El primero de estos juegos será el próximo jueves a las 21:00hs frente a Ameghino de Villa María, y será televisado por Deportv para todo el país.

Prensa de La Liga Femenina