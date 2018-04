Procedimientos de la Policía en Puesto de Paso Cerrito

La Policía de Entre Ríos, por intermedio de personal del Puesto Caminero Paso Cerrito, dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, realizó sendos procedimientos con resultados positivos.

Personal de ese Puesto apostado frente a esta dependencia ubicada en el kilómetro 341 de autovía Artigas-ruta nacional 14, detuvo la marcha de Volkswagen Gol, de color blanco, el cual era conducido por un joven de 24 años, oriundo de Santa Ana, Entre Rios, quien iba acompañado por una muchacha de nacionalidad paraguaya, de 21 años, domiciliada en Mocoreta, Corrientes.

Finalizado el contralor propiamente dicho de la documental, el funcionario actuante observó que en el asiento trasero del rodado se encontraban 4 cajas cerradas, las cuales con anuencia del chofer fueron abiertas, constatándose que se trataba de cigarrillos marca EIGHT de origen paraguayo, siendo un total 99 cartones, conteniendo c/u 10 paquetes de 20 cigarrillos. Los mismos fueron secuestrados a disposición de la Aduana Concordia, siendo su valor estimado $ 8910 (pesos argentinos); lo cual se efectivizo atento a que el conductor carecía de remito o factura del ingreso legal al territorio argentino. Se dio la intervención a personal de Toxico Federación.

Por otra parte, en otro control a una pick up marca Volkswagen Amarok, se descubrió un cargamento de 206 celulares discriminados en 19 marca Redmin 5 Plus de 32 gb; 8 Redmin 5 Plus de 16 gb;

18 marca Redmin Note 4;

9 marca LG J10;

6 Huawei mate 10 lite; 44 Motorola GS Plus; 36 marca motorola moto C;

11 marca Samsung galaxy J7 pro;

19 marca samsung J7 Neo;

7 marca Motorola Moto E4 plus;

7 marca LG K8 2017;

8 marca LG K10 2017;

5 marca Motorola Moto G5;

2 marca Motorola Moto C;

2 marca Motorola Moto E4;

2 marca LG K8;

2 marca LG K10 y

1 marca Samsung J7 Neo; los cuales fueron formalmente secuestrados como así también la camioneta; quedando detenidos e incomunicados los tres ocupantes del rodado por disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Seró. Se destaca que el valor estimado de los celulares en cuestión sería de $700.000 pesos argentinos según Aduana Concordia.