Primer convocatoria del Seleccionado Sub 15 Femenino

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol a través del Departamento de Futbol Femenino pone en marcha la temporada de trabajo 2018 del Seleccionado Sub 15.

El Cuerpo Técnico del Seleccionado Sub 15 Femenino, encabezado por el DT Héctor Casas, realizó la primera convocatoria de jugadoras para la conformación del seleccionado liguista de la categoría. El mismo incluye a veinte jugadoras, las que deberán presentarse este jueves a las 20:30 Hs. en el predio Stella Maris, ubicado en Sarmiento y Clementina C. de Alió (ex 26 del Oeste Sur) de nuestra ciudad.

Para la oportunidad se invita a padres, técnicos de los clubes, delegados y toda aquella persona que quiera presenciar este primer encuentro entre jugadoras y cuerpo técnico, con el objeto de informarse respecto de los entrenamientos, la conformación del cuerpo técnico y despejar cualquier duda que pueda surgir.

Las jugadoras convocadas son :

Apellido y Nombre Fecha de Nacimiento DNI Club 1 Couthino Da Silva Camila 27/11/2003 44.812.214 La China 2 Geist, Ileana Celine 13/02/2003 44.821.068 La China 3 Paz, Delfina Ornella 14/09/2004 45.751.954 La China 4 Sigale, Gisela 04/03/2004 45.644.554 La China 5 Cáceres, Nataly Nélida 03/05/2003 44.903.351 Defensores del Oeste 6 Schurlick, Antonella 05/10/2003 45.386.949 Defensores del Oeste 7 Villalba, Jesica Daiana 21/10/2003 45.047.340 Defensores del Oeste 8 Krenz, Stefani 24/07/2003 44.922.547 Almagro 9 Morua, Valentina 28/01/2003 44.735.189 San Marcial 10 Martínez, Eloísa Estefanía 14/10/2004 48.082.244 Union Y Recreo 11 Aguirre, Brenda Ayelen 28/01/2003 44.735.125 Gorilas 12 Kloster, Joana Daniela 11/07/2004 45.947.108 Gorilas 13 Godoy, Yasmín Evelyn 27/05/2003 44.922.425 Agrario Rocamora 14 Caraballo, Sharon Cristal 24/11/2004 46.317.821 Boca Juniors (CE) 15 Caraballo, Kymberley 24/06/2003 44.821.157 Boca Juniors (CE) 16 Blanco, Talia Ailen 05/07/2004 45.348.185 Boca Juniors (CE) 17 Fernández, Sofía 16/08/2003 45.746.340 Engranaje 18 Monzón, Selena 20/02/2003 44.735.175 Engranaje 19 Zaballo, Melani 20/01/2004 45.553.435 Engranaje 20 Flores, Lara Ayelen 21/10/2003 45.337.443 Atlético Uruguay