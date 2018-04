Presentaron “Expo Concepción” en Paysandú

Entró en su etapa final la organización de la Expo Concepción, que promete devolver la celebración del sector productivo. En la sede del Consulado Argentino de Paysandú se realizó la presentación de la Expo Concepción 2018, que se desarrollará en el Puerto de nuestra ciudad entre el 13 y 15 de abril. A una semana del evento, el trabajo en el predio se realiza a ritmo acelerado.

La introducción estuvo a cargo del cónsul argentino Nicolás Domingo, quien destacó “la importancia estratégica que se le adjudicó a este evento, en virtud de la posibilidad de potenciar desde nuestro lugar la gran importancia económica y capacidad que la región demuestra, tanto en el aspecto de su producción, comercial como de servicios”.

La producción y la relación con el sector educativo

La presentación fue realizada por una delegación integrada por miembros de la comisión organizadora, integrado por representantes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, sectores productivos y del ámbito académico. El responsable de Comunicación del evento, Hugo Barreto, señaló en la oportunidad que la muestra “tiene como objetivo no sólo mostrar quiénes somos y cuál es el potencial económico y empresarial, sino también lo académico”.

Por su parte el coordinador de la Expo Concepción, Darío Zalazar destacó que la muestra se basa en “el sector productivo más importante que tiene la provincia de Entre Ríos a nivel industrial: la cadena avícola, desde la granja hasta el frigorífico. Esto tiene números muy importantes”. A partir de allí se teje una relación muy importante con el sector educativo, comercial y de servicios. “En la costa del Uruguay, no hay ninguna empresa industrial, que no tenga un profesional formado en la UTN, en la Uader, en la UNER o en la UCU”, afirmó Zalazar.

La Expo, la educación y el vecino país

Héctor Arbiza, integrante del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y embajador de la muestra, destacó “el peso que tiene el sector en la economía, con 4.500 puestos de trabajo directos en las empresas y lo que implican los puestos de trabajo relacionados con la logística y demás servicios de esta cadena, que abastece el 50% del consumo argentino”. También valoró el apoyo de educación superior, debido “a los constantes desafíos que se presentan al sector industrial para poder mantenerse competitivo en otros mercados”.

El ingeniero Néstor García, decano de la Facultad Regional de la Universidad UTN, creada en 1970, contó que “entre los primeros inscriptos, había alumnos uruguayos de Paysandú. Casi el 20% de los alumnos en la UTN son uruguayos, la mayoría de Paysandú”, dijo.

Finalmente, los concejales Viviana Sansoni y Sergio Vereda, agradecieron “a las autoridades del Consulado en nombre de la comuna” y también “a los funcionarios del municipio” sanducero, “el Centro Comercial de Paysandú y organizaciones de productores”, que acompañaron la presentación de la delegación uruguayense.