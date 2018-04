Presentación de libros en Urdinarrain

Este viernes 20 de abril ,a las 19.30, el Prof. Eduardo Julio Giqueaux presentará en Urdinarrain sus dos últimos libros: “Historias de medio tiempo” y “Conversaciones II. Una introducción a la Filosofía. Ambas publicaciones del Espacio Editorial Institucional de la Universidad de Concepción (UCU). Este viernes 20 de abril ,a las 19.30, el Prof. Eduardo Julio Giqueaux presentará en Urdinarrain sus dos últimos libros: “Historias de medio tiempo” y “Conversaciones II. Una introducción a la Filosofía. Ambas publicaciones del Espacio Editorial Institucional de la Universidad de Concepción (UCU).

La cita es en el salón del Instituto Técnico Superior “Prof. Alberto R. Fabre” de la ciudad de Urdinarrain, ubicado en Bv. Hipólito Yrigoyen 240

Historias de medio tiempo

Primer tomo de la historia del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”, escrito por quien supo ser su rector durante 32 años, el Prof. Eduardo Julio Giqueaux.

Este primer volumen, reflexiona sobre la enseñanza en los primeros tiempos, los aspectos culturales e institucionales, analiza las relaciones entre el General Urquiza y su Heredero, la inclusión del Colegio en las estructuras de la UADER, la creación de las carreras superiores, entre otros temas.

Además se destacan algunos aspectos de la vida colegial que no se relacionan directamente con la actividad escolar: las entrevistas, los encuentros con personajes notables, los viajes, los intercambios culturales y otros sucesos de relevancia.

“Conversaciones II. Una introducción a la Filosofía”

Se trata de la segunda parte de una temática ya abordada por el Prof. Eduardo Julio Giqueaux.

“En nuestros días, el hombre se siente continuamente vulnerado en su dignidad, la duda va carcomiendo progresivamente sus entrañas y ha casi ya terminado por “no creer en nada”, como así lo pone de manifiesto en cada oportunidad que se le presenta. Pero ese desconcierto en el que zozobra, lejos se encuentra de mantenerse puntualmente circunscripto al área en que se origina: va generando vigorosas metástasis que invaden paulatinamente todos los segmentos de la vida personal hasta dar origen a una incredulidad generalizada. No se trata ya de creer o no creer en determinadas personas, hechos o situaciones: la desconfianza se ha vuelto omniabarcativa y el hombre ha terminado por dudar de todo y de todos; ha llegado a convertirse así en un ser descreído y despersonalizado, obligado a leer cada vez con mayor cuidado la letra chica de los intercambios sociales. No es necesario mirar en otra dirección si queremos señalar el origen del escepticismo de nuestro tiempo, escepticismo de raíces muy amplias y por lo mismo de una frondosidad nunca antes advertida.

Escepticismo que paso a paso va conduciendo irremediablemente al hombre al nihilismo”.