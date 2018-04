Parque y una victoria al borde de un ataque de nervios

Parque Sur le ganó anoche en el Gigante a Centro Español de Plottier por 74 a 71 por la Liga Argentina en su Conferencia Sur. Fue el primer partido de los cuartos de final a una serie al mejor de 5 que tendrá este viernes a las 21.30 el segundo punto en el Puerto Viejo. Agustín Richard con 16 tantos fue el goleador. Pablo Alderete se luxó el hombro izquierdo en el segundo cuarto y este jueves se realizará estudios médicos para determinar el grado de su lesión pensando en lo que viene.

Si usted espera encontrar hoy en las líneas que siguen el análisis del juego no pierda tiempo y vuelva a lo suyo. No es una de esas noches para andar explicándola desde lo racional. Lo de anoche está bastante más allá de eso. Porque a veces pareciera que Parque Sur necesitara agregarle condimentos al sufrimiento, que no alcanza con lo que ya significa abrir una serie de cuartos de final y ante un duro rival que estuvo muy cerca de robarle el primer punto. Su gente sabe que será así hasta el último segundo. Creo que por eso confía en pagar una entrada. Tiene razón esa señora mayor en la platea, en llamas al borde del colapso: “Me va a dar una ACV querido, me van a matar”. Y sí, vayamos familiarizándonos más con términos médicos que basquetbolísticos. Adentro y afuera.

Así fue, así se jugó, así se ganó, así se sufrió. Al borde de todo. Al límite de lo que un partido puede poner en juego. Y Parque ganó a lo Parque, cuando el destino se le ríe y lo obliga a entregar su corazón. Y así Elnes Bolling, con un esguince en el dedo y sus dolores de espalda, con el tablero empatado en 71 y con menos de 5 segundos en el reloj del último cuarto, se levantó a unos pasos de la mitad de la cancha y la pelota viajó para ganar el partido. Ese bombazo fue devolverle el aire a cientos de hinchas.

Cuando el destino de playoffs y los fantasmas de las lesiones en la edición anterior en esta instancia le jugaron en contra otra vez. Y le dieron dónde más le duele: Pablo Alderete, el goleador del partido y del equipo en la Liga, chocó con Alston y al caer sufrió una luxación en su hombro izquierdo. Afuera del partido restando casi tres minutos del primer tiempo. Las caras de sus compañeros y el cuerpo técnico lo dijeron todo. “Ya está, basta…”. Encima Elnes Bolling transitó todo el juego con un esguince en un dedo y otra vez aparecieron los dolores en la espalda. Y lo ganó con un bombazo inolvidable, en una noche donde en largos momentos no quiso entrar, donde la pelota quemaba y donde el nerviosismo le ganaba a todos.

El primer cuarto se lo llevó Centro Español 13-17. Con 9 puntos Alderete ya era el destacado. En el segundo surgió Piuma y los triples de Martínez. Alderete seguía sumando, bien acompañado por Martínez, Bolling y Richard. Si Parque Sur tuvo un momento elogiable de su mejor repertorio en esta Liga llegó en el segundo cuarto (que ganó 30-17). Cosolito y Giménez entraron bien. Y dos triples de Agustín Richard -goleador sureño con 16- redondearon el 43-34 del primer tiempo.

La lesión de Alderete no fue sólo quedarse sin uno de los mejores. Fue un piñazo anímico al equipo, que en el segundo tiempo caminó por la cornisa del resultado favorable. El tercero se fue 55-47, con otro triple de Agustín. Los dos se cansaron de errar en el tercer parcial, manejados por el nerviosismo.

En el último cuarto las corridas de Boffelli, los momentos de Giménez y sobre todo de O’Garro -de muy buen partido, con 13 puntos y 9 rebotes- sostuvieron la estantería. Richard, Bolling y Martínez manejaron la pelota. Alston, González Beratz y Saintilus del otro lado para discutir el primer punto.

El partido se jugó tanto por tanto en los últimos 5?. Y se definió cómo explicamos. La magia se reservó el mejor truco para el cierre. Con ese triple inolvidable que permitió expulsar el miedo escénico del bolsillo de tantos hinchas. Parque Sur ganó con el corazón en la mano, en la última bola de una noche complicada y con una cesárea de urgencia. Pero aunque venga sentada, el grito del nacimiento en el último instante se convierte en emociones inolvidables.

Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur.