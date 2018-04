Noticias de Villa Elisa

FIN DE SEMANA LARGO EN VILLA ELISA

Según datos suministrados por la oficina de turismo la ocupación de plazas habilitadas alcanza, hasta la fecha, al 78%.

Se acerca un nuevo fin de semana largo y Villa Elisa se prepara para ofrecer lo mejor de sí a locales y turistas. Según datos suministrados por la oficina de turismo la ocupación de plazas habilitadas alcanza, hasta la fecha, al 78%.

Los prestadores públicos y privados trabajan mancomunadamente en mantener el flujo constante de turistas que hacen uso de nuestros variados servicios y gozan de los atractivos naturales de nuestra ciudad jardín y la zona. Las termas de aguas saladas, la historia, el turismo rural, los arroyos de aguas tranquilas y el tren histórico son los principales puntos de interés para quienes elije nuestro destino.

Como todos los fines de semana largos, artesanos, productores y artistas serán parte de la Feria Paseo Del Sembrador en Av. Urquiza entre Castelli y Blvd. Schroeder, un espacio que pretende incentivar a productores y artesanos locales y por otro lado, convertirse en uno de los paseos obligados para locales y turistas. #turismo #findesemanalargo

EXCELENTE INICIO DE LOS TALLERES INTEGRAR

Éstos tienen como objetivo principal la igualdad de oportunidades, terapias, recreación, deportes, salidas, visitas e intercambios.

Comenzaron con una excelente participación los talleres Integrar, terapéuticos y recreativos. Recordemos que los talleres son subsidiados por la Municipalidad de Villa Elisa y se dictan, en su mayoría, en instalaciones del Predio de Equinoterapia del Jockey Club Villa Elisa.

Lunes: Música a las 17:15 hs. y a las 18:30 hs. (salón del jockey) / Folclore: 19 hs en el salón de cultura

Martes: Equinoterapia a las 14 hs y a las18 hs.

Viernes: Arte y Cocina a las 14:30 hs. y a las 18:30 hs.

Los talleres integrar tienen como objetivo principal la igualdad de oportunidades, terapias, recreación, deportes, salidas, visitas e intercambios. Por más información, comunicarse al (3447) 482153 o al 15 647 240. #talleresintegrar

ENRIQUECEDOR ENCUENTRO REGIONAL DE OFICINAS DE EMPLEO

La Gerencia de Empleo ha destacado el crecimiento y posicionamiento que ha mostrado la oficina de empleo elisense en los últimos tiempos.

El Equipo Técnico de la Oficina de Empleo de Villa Elisa participó el pasado miércoles 25 de abril del Encuentro Regional de Oficinas de Empleo en la ciudad de Paraná. Estuvieron presentes los Coordinadores y Equipos Técnicos de las oficinas de empleo de la provincia de Entre Ríos y Córdoba.

La Oficina de Villa Elisa fue invitada a participar para exponer sobre la experiencia respecto a la implementación de la operatoria diaria en relación a la intermediación y orientación laboral, la ejecución del Programa Joven y el trabajo conjunto con instituciones locales. La Gerencia de Empleo ha destacado el crecimiento y posicionamiento que ha mostrado la oficina de empleo elisense en los últimos tiempos.

Por otro lado, en dicha ocasión se trabajó sobre las definiciones estratégicas para el presente año. Los asistentes se dividieron en grupos para compartir e intercambiar experiencias en base a la implementación de Programas Nacionales de Empleo. También se reflexionó sobre las estrategias de promoción de servicios de empleo llevadas hasta el momento y de cómo generar nuevas propuestas de acceso al sector privado. Se trató de una enriquecedora jornada tendiente a seguir fortaleciendo estos espacios que brindan atención personalizada, acompañamiento permanente, orientación e información sobre el mercado laboral local.

MÁS PROPUESTA DEPORTIVAS EN VILLA ELISA

Éste año se desarrollan 15 talleres en distintos sectores de la ciudad y abiertos a la comunidad en general, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El Área de Deportes de la Municipalidad de Villa Elisa apuesta fuerte a la práctica deportiva como uno de los pilares principales de una vida más saludable.

Éste año se desarrollan 15 talleres en distintos sectores de la ciudad y abiertos a la comunidad en general, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Las propuestas son: Deportes adaptados (Prof. Guillermo Moren) en el polideportivo; Educación Física (Prof. Manuel Bouvet) en escuelas rurales; Gimnasia (Prof. Mónica Arlettaz) en el C. Virgen Niña; Fitness (Instructora Mariela Grondona) en el C. Virgen Niña; “Abuelos en Acción” (Prof. Fabricio Rougier) en el Centro Unión y María Auxiliadora; Educación Física Inicial (Prof. Pilmayquen Colliard) Hogar de Niños y Polideprotivo; Escuela de Taekwondo (Prof. Horacio Bruzzone) en el C. Virgen Niña; Yoga (Instructora Silvia Voagniaux) en el C. Virgen Niña; Yoga (Instructora Ángeles Gallinger) en el Comedor Evita y Centro Ntra. Sra. De San Nicolás; Atletismo (Prof. Javier Cantero) Grupo Oxigenados; Atletismo (Prof. Julieta Chamillard) en el Polideportivo; Running (Prof. Julieta Chamillard) en el Polideportivo; Bochas (Instructor Claudio Rodríguez) en el Círculo Católico de Obreros; Montain Bike (Instructora Yamina Tournour) en el Polideportivo y Actividades Recreativas del Grupo No estás Solo (Prof. Matías Blanc).

Se continúan con las mejoras en las instalaciones del polideportivo municipal, centros barriales y en la renovación de equipamientos. Días atrás se adquirieron pelotas para la práctica de las distintas disciplinas.

Por más información al respecto, sugerimos a los interesados consultar en la oficina de deportes, ubicada en el edificio de la terminal de ómnibus, de lunes a viernes de 9 a 12 horas, tel 480235. #deportesVillaElisa #Talleres

PROPUESTAS DEL CENTRO CULTURAL LA FRAGUA

El lunes 30 de abril a partir de las 22 hs. habrá Música en Vivo y Noche de peña.

El Centro Cultural “La Fragua” invita a locales y turistas a disfrutar de su cartelera de actividades durante éste fin de semana largo.

Cine

Ø “El Sereno”: Viernes 27 y domingo 29 de abril a las 21 hs. Sinopsis: Fernando, un hombre solitario y atormentado, consigue trabajo como sereno nocturno en un depósito próximo a ser demolido. El edificio es enorme, con varios pisos y alas interconectadas por una confusa red de pasillos y escaleras. Una noche, Fernando escucha ruidos extraños y encuentra abierta una reja que debería estar cerrada. A partir de ese instante ya nada será lo mismo.

Ø Pescador: Domingo 29 de abril a las 19 hs. Sinopsis: La vida solitaria de Santos, un ermitaño y misterioso pescador, se altera cuando tres jóvenes llegan a abrir un parador cerca de su playa. En una aparente calma, todo se va complicando. Unos y otros esperan, calculan y llegan todos a la cita de un duelo en el que todo puede volar por los aires.

Mientras que el lunes 30 de abril a partir de las 22 hs. habrá Música en Vivo y Noche de peña. Se presentan, el Dúo Villalón – Durand, Dani Velzi, y Pedro Roude y El cuento del Tío, una velada para disfrutar de la música que nos ofrecerán estos grandes artistas, además del tradicional micrófono abierto para quienes deseen sumarse a la velada. Habrá servicio de cantina y comidas rápidas. #LaFragua #cine #Peña