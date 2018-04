“No queremos ser meros acompañantes en Cambiemos”

El titular de la UCR y gobernador de Mendoza participó de una reunión convocada por el Comité de la Provincia de Buenos Aires. En el lugar llamó a la militancia a “abandonar esa cultura culposa que hemos tenido” y aseguró que “estamos en un momento clave para saldar esa deuda social y económica que tenemos con los argentinos”.

El gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo participó de una reunión convocada por el Comité de la provincia de Buenos Aires donde participaron intendentes de la provincia, legisladores, funcionarios provinciales y dirigentes del radicalismo nacional. El encuentro se realizó en la Asociación Siriana Orotodoxa de Beneficiencia en La Plata, luego del acto de inauguración del monumento al ex presidente de la Nación, Raúl Alfonsín.

En el lugar la plana mayor del radicalismo dialogó sobre las próximas elecciones, la necesidad de seguir gestionado y del fortalecimiento del partido como parte de Cambiemos. Estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En el lugar el presidente del radicalismo llamó a toda la militancia a “abandonar esa cultura culposa que hemos tenido. Esa de que cometimos errores económicos que nos llevaron a dejar un gobierno antes de tiempo. El peronismo, en sus diversas acepciones, desde la triple A hasta los Montoneros, no pide disculpas por las millones de cosas dañinas que le han hecho a la Argentina”.

Así Cornejo aseguró que los radicales “estamos para darle una economía más sana a este país, en el marco del capitalismo, pero con una intervención inteligente del Estado. Así, como planteaban Alem e Yrigoyen a principios de siglo. Podemos darle más integración social al país”. Además el titular de la UCR sostuvo que “estamos en un momento clave para saldar esa deuda social y económica que tenemos con los argentinos”.

El gobernador de Mendoza expresó su deseo de que el centenario partido pueda ocupar más espacios. De esta manera aseguró tener “serias chances de administrar 5 provincias más, además de ratificar las 3 que ya tenemos. Es una posibilidad concreta. Queremos esos lugares para pagar la deuda social y económica que el Gobierno aún mantiene con los argentinos. Queremos este protagonismo para consolidar las ideas de libertad, de igualdad de oportunidades y de integración social”.

No queremos ser meros acompañantes

En cuanto a la Coalición Cambiemos Cornejo indicó que “no queremos ser meros acompañantes en Cambiemos. Si bien provenimos de orígenes diferentes al de nuestros aliados también es cierto que surgimos como una oportunidad para ponerle un freno a tanto atropello y para poder llevar a la práctica nuestras ideas”.

Señaló que para ello “debemos generar confianza institucional. Venimos de lugares distintos, pero debemos hacer el esfuerzo de la tolerancia, porque la Argentina necesita de más Cambiemos, integrado por el partido más antiguo y más democrático de la Argentina y con la mayor cantidad de militantes en el país”.

El sueño radical

“Muchos militantes radicales sueñan con que el radicalismo vuelva a ser el partido de poder de la Argentina, el que construyó la democracia con Raúl Alfonsín”, expresó Cornejo. En este sentido el titular de la UCR explicó que “aún necesitamos de líderes compartidos” y que es necesario que en equipo “trabajemos para construir un nuevo líder natural de nuestro partido que pueda competir mano a mano en una presidencia de la Nación”.

Agregó que “no hay que perder el objetivo de que Cambiemos llegue a buen puerto con sus objetivos económicos, sociales e institucionales. Hay que ser muy claros a la hora de representar nuestras ideas pero muy prudentes. Tenemos un doble riesgo, pero actuando en equipo podemos lograrlo”.

De esta manera el presidente del partido aseguró que es todo un desafío que “una política económica sea un éxito de todo Cambiemos, depende más de un trabajo nuestro que de la generosidad de nuestras aliados”.

Más intendentes para el interior del país

Salvador explicó que cuando decidieron formar parte del espacio Cambiemos “el desafío era contar con una lista que trabaje y que fortalezca al partido. Hemos logrado cosas importantísimas, ahora tenemos un comité en La Plata, frente a plaza Moreno, donde hoy pusimos el monumento. Es un lugar de debate y participación ciudadana”.

Además el vicegobernador detalló que en la provincia de Buenos Aires “tenemos 36 intendentes radicales y buscamos tener no menos de 50 para las próximas elecciones. Se suele decir que el radicalismo de esta provincia no tiene poder, y no es así, hay que poner en valor y estar orgulloso del trabajo de cada intendente y de cada distrito radical”.

Los radicales recuperamos la democracia para siempre

Salvador aseguró que “queremos tener más intendentes en el interior del país. Hoy todos nos preguntan si estamos cómodos con el lugar que ocupamos, Cambiemos es una oportunidad extraordinaria para la democracia, el país y el radicalismo que salió de la crisis uniéndose”.

El presidente del Comité Provincia agregó que “los radicales recuperamos la democracia para siempre. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar en este espacio para hacer realidad los valores y las deudas de la democracia de Alfonsín. Tenemos que ser un radicalismo unido y presente para tener una mejor gestión y tener en altas las banderas de la UCR”.

Debemos ser relevantes para que el radicalismo sea escuchado

“Formamos parte de un partido que conoce lo que es la gestión de gobierno con la clara intención de fortalecer el espacio –Cambiemos- al cual pertenecemos. Debemos ser relevantes para que el radicalismo sea escuchado. Sabemos que es fundamental el vínculo entre el gobierno territorial y los municipios con la provincia. Tenemos que fortalecer vínculos para ser parte”, expresó Morales.

El gobernador de Jujuy añadió que “no vamos a dejar que esto se caiga. Nos quedan dos años más de Gobierno. La mejor manera de que Cambiemos se fortalezca es con un radicalismo de pie, con la responsabilidad de saber que es parte de la coalición de gobierno y del gobierno”.

Alfonsín es lo más grande que le pasó a la UCR

“Soy de los jóvenes radicales que se enamoró de Alfonsín, no en un acto multitudinario sino del Alfonsín que caminaba pueblos de la Argentina, llevando un mensaje cuando los jóvenes de 14 años no entendíamos de qué se trataba la república ni la dictadura”, destacó Valdés, visiblemente emocionado.

El correntino aseguró que fue Alfonsín el que le hizo saber su vocación era la política. “Alfonsín es lo más grande que le pasó a la UCR. Hoy veo a un radicalismo que quiere luchar, levantarse, pasamos por muchas etapas. Estamos con las banderas de la vida y la paz, y hoy debemos asumir un nuevo compromiso de militancia partidaria. Para ello necesitamos un radicalismo de Buenos Aires fuerte. Para ganar nuevamente las elecciones hace falta compromiso y mucho trabajo”.

“Hoy comenzamos la definitiva recuperación y trabajamos para cambiar a la Argentina, de la mano del desarrollo. Deben volver los tiempos de ventura y transformación del país, hoy le rendimos un homenaje al país y a Alfonsín”, completó Valdés.