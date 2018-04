“Los triunfos te dan confianza”

Laura González, entrenadora de Rocamora en la Liga Femenina habló de todo: del último triunfo de las Rojas frente a Obras, su balance en esta primera etapa, como se siente ser la única entrenadora mujer en la Liga, el apoyo de una ciudad y de lo que viene.

Lali González, como todos la conocen, madre de cuatro hijos, sigue como hace 13 años creciendo junto al proyecto del básquet femenino del Tomás de Rocamora, convencida del potencial que tienen las jugadoras del club y de la ciudad, celebra que el básquet femenino siga creciendo cada día más.

Nos habla sobre el último partido de la fase regular frente a Obras: “Fue un gran triunfo para nosotras, más en lo anímico, esto nos ayuda para motivarnos y saber que podemos estar a la altura de las de arriba”.

Laura González habla sobre la confianza que ha tomado el equipo y su progresión constante: “Los triunfos te dan la confianza. Nos pasaba al principio que jugábamos bien pero no podíamos cerrar los partidos. Hemos crecido pasito a pasito y cuando hay ganas se te aclara más.”

“Vi una progresión constante de todas las jugadoras, cada una fue encontrando su lugar. Casi todas tenían poca experiencia, pero fueron entendiendo la Liga, los roles se fueron acomodando y empezaron a encontrarse como equipo. Nos conocíamos poco y nada, tuvimos muy pocos partidos amistosos, fue un combo de todo, pero nos encontramos convencidas de lo que estamos haciendo”.

Llama la atención que en una Liga Femenina haya una sola mujer dirigiendo. El año pasado fue Laura Cors dirigiendo Unión Florida, hoy es “Lali” dirigiendo a las Rojas.

“Me siento muy contenta y feliz, nunca sentí esa diferencia entre ser mujer y varón. Siento el apoyo de las chicas y todos los dirigentes, pero hay que seguir fomentando la igualdad no solo en la parte técnica, si no en lo arbitral, pasa por una convicción de la dirigencia de tenerle la confianza a una mujer, si podrá o no podrá manejar un grupo y una Liga que está cada vez más competitiva y requiere de mucho tiempo y estar mejor preparada, pero me siento super contenta por el apoyo y voy a pelear para que seamos muchas más”.

La entrenadora de las Rojas finalmente nos cuenta sobre el apoyo que recibe de la ciudad y de lo que viene:

“Nosotros desde el básquet femenino nos sentimos super apoyados, está viniendo mucha gente a la cancha. Tendremos que buscar la forma de atraer a la gente que no es aficionada al básquet femenino. Sabemos el sacrificio que hay detrás del básquet femenino y entrar a una Liga Nacional “

“No va ser un partido fácil. En el partido de local para ellas fue un poco fácil, se les abrió en el último cuarto. De visitante nos fue mejor, pero lo perdimos sobre el final. Trabajamos en la semana para este juego, llegamos hasta acá y no vamos aflojar”.