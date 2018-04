Las Rojas comienzan los play off

Rocamora comienza los Play off de la Liga Femenina de Básquet. Las Rojas reciben a Deportivo Berazategui este sábado desde las 21:00, en el Julio César Paccagnella.

La temporada regular finalizó el pasado domingo con un triunfo para Las Rojas ante Obras. El viernes 28 de abril las dirigidas por Laura González jugarán la fase decisiva, los Play off de la Liga Femenina de Básquet que organiza la ADC ante Dep. Berazategui de Buenos Aires. Serán árbitros del encuentro Ramiro Barón, Ezequiel Macías y Juan Manuel Maldonado.

Rocamora pagó caro la falta de gol al principio de la temporada, difícil destacar un nombre por encima del resto, pero con la llegada de Keira Robinson todo ha cambiado, le dio al equipo lo que le faltaba: “Gol”.

En frente tendrán a un poderoso Berazategui que siempre es candidato, que terminó segundo en fase regular sacándole el invicto a Quimsa en Santiago del Estero y es un equipo que siempre ha puesto las cosas difíciles. De los cuatros enfrentamiento en su historial las aurinegras han ganado tres. La entrenadora de las Rojas, Laura González, reconoce que el Play off no va ser para nada fácil: “No va ser un partido fácil. En el partido de local para ellas fue cómodo y se les abrió en el último cuarto. De visitante nos fue mejor, pero lo perdimos sobre el final. Trabajamos en la semana para este juego, llegamos hasta acá y no vamos a aflojar”.

El buen nivel por el que está pasando Rocamora, la capacidad anotadora de sus jugadoras y el rendimiento de los suplentes deben conjugarse para que las Rojas sean capaces de derrotar a Deportivo Berazategui. Y la Liga ya no es lo que era años anteriores, actualmente cualquiera le puede ganar a cualquiera.

La Data:

Día: sábado 28 de abril Hora: 21:00 horas

TV: La Liga Femenina Contenidos Estadio: Julio César Paccagnella.

Árbitros: Ramiro Barón, Ezequiel Macías y Juan Manuel Maldonado.

Antecedentes: Deportivo Berazategui le gano los dos partidos de la fase regulara Rocamora. En su historial están 3-1 a favor de las aurinegras.

Posiciones: “El aurinegro “finalizo segundo en la fase regular con u récord de 10-4, Rocamora anteúltimo con un récord 5-9.

El Dato: El local es el primero en obtener rebotes ofensivos con 10,7 y primero en libres convertidos con 16,9. Además, está 1º en faltas recibidas 22,5. Por el lado del visitante, es segundo en dobles convertidos (19,4).

El número: Sabrina Scevola esta tercera en rebotes defensivos con 8,1 y Keira Robinson tiene un 23,8% en eficiencia. Celia Fiorotto la cuarta en eficiencia con 20,2 mientras que Agustina Jourdheuil sigue liderando los triples convertidos con 2,0 promedio.

Se dijo: “No va ser un partido fácil. En el partido de local para ellas fue cómodo y se les abrió en el último cuarto. De visitante nos fue mejor, pero lo perdimos sobre el final. Trabajamos en la semana para este juego, llegamos hasta acá y no vamos a aflojar”. Laura González – Entrenadora de Rocamora

Se dijo: “El play off va a ser durísimo, Rocamora ha crecido mucho como equipo en el correr de la competición. La incorporación de Robinson les dio gol”. Juan Ferreyra – Entrenador de Berazategui

Carlos G. Lozano – Prensa de Liga Femenina