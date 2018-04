Las Decanas volvieron a ganar y lideran

Atlético Uruguay goleó 4 a 0 a La China y lidera el Apertura Femenino. Almagro y Parque Sur, que llegaban también arriba, igualaron sin goles ante Don Bosco y San Marcial.

En cancha de Almagro se jugó este domingo la 4ª Fecha del Apertura Femenino “Dora Silveria Coronel”. Las Decanas ganaron su cuarto juego consecutivo y marcan el rumbo del certamen. Golearon 4 a 0 a La China con dos tantos de Flavia Duarte (la máxima artillera por ahora con diez en cuatro fechas), Nadia González y Ana Laura Ledesma.

Parque Sur y Almagro llegaban a la jornada también en la cima, pero no pudieron ganar sus partidos ante San Marcial y Don Bosco, ambos fueron empates sin abrir el marcador.

Engranaje logró su segundo triunfo en el torneo. Goleó 5 a 0 a Libertad con tantos de Analía Escobar, Sonia Belleretti, Vanina Ramírez-2- y Melanie Zaballo. Unión y Recreo, con dos tantos de Diana Martínez, superó 2 a 0 a Boca de Colonia Elía. En otro de los juegos, Ivana Pintos le dio la victoria por 1 a 0 a María Auxiliadora sobre Defensores del Oeste y en el cierre de la fecha Agrario Rocamora se impuso 3 a 0 a Gorilas, las tres conquistas fueron de Belén Yasiuk.

Síntesis

Cancha: Almagro

Organiza: Libertad

Libertad 0 – Engranaje 5

Goles: Analía Escobar, Sonia Belleretti, Vanina Ramírez-2- y Melanie Zaballo (E)

Parque Sur 0 – San Marcial 0

Unión y Recreo 2 – Boca Juniors (CE) 0

Goles: Diana Martínez-2- (UyR)

Don Bosco 0 – Almagro 0

Defensores del Oeste 0 – María Auxiliadora 1

Gol: Ivana Pintos (MA)

Atlético Uruguay 4 – La China 0

Goles: Flavia Duarte-2-, Nadia González y Ana Laura Ledesma (AU)

Agrario Rocamora 3 – Gorilas 0

Goles: Belén Yasiuk-3- (AR)

Árbitros: Aldo Gómez, Agustín Zamaniego y Matías Chere

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 12 4 4 0 0 17 2 15 2 Almagro 10 4 3 1 0 9 1 8 3 Parque Sur 10 4 3 1 0 8 1 7 4 Unión y Recreo 9 4 3 0 1 8 1 7 5 Don Bosco 8 4 2 2 0 13 3 10 6 San Marcial 7 4 2 1 1 14 4 10 7 Engranaje 7 4 2 1 1 9 4 5 8 Agrario Rocamora 6 4 2 0 2 7 9 -2 9 La China 3 4 1 0 3 5 6 -1 10 María Auxiliadora 3 4 1 0 3 6 9 -3 11 Defensores del Oeste 3 4 1 0 3 3 11 -8 12 Gorilas 3 4 1 0 3 2 10 -8 13 Boca Juniors (C.E.) 0 4 0 0 4 0 16 -16 14 Libertad 0 4 0 0 4 0 24 -24



Goleadoras

Apellido y Nombre Club Goles Duarte Flavia Atlético Uruguay 10 Pintos Ivana María Auxiliadora 6 Monzón María Don Bosco 5 Garnier Agustina San Marcial 4 Viganoni Brenda Unión y Recreo 4 Yasiuk Belén Agrario Rocamora 3 Benítez Antonella Almagro 3 Gómez Oriana Almagro 3 Ledesma Ana Laura Atlético Uruguay 3 Rapallo Antonella Don Bosco 3 Yano Adriana Don Bosco 3 Ramírez Vanina Engranaje 3 Leiva Lourdes San Marcial 3 Crudo Virginia San Marcial 3 Martínez Diana Unión y Recreo 3

Próxima Fecha (5ª)

Atlético Uruguay vs. Agrario Rocamora

Los Gorilas vs. Defensores del Oeste

María Auxiliadora vs. Don Bosco

Almagro vs. Parque Sur

San Marcial vs. Unión y Recreo

Boca Juniors (CE) vs. Libertad

Engranaje vs. La China