La Sinfónica inicia el ciclo de Conciertos a Cielo Abierto en el Molino Forclaz

El próximo sábado 28 de abril a las 16,30, el Museo Provincial y Monumento Nacional Molino Forclaz será escenario de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita.

Con el objetivo de establecer cruces entre la música interpretada por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y los espacios públicos patrimoniales, la Secretaría de Turismo y Cultura ha organizado un ciclo de Conciertos a Cielo Abierto. El ciclo se iniciará con una presentación del organismo orquestal en el Museo Provincial y Monumento Nacional Molino Forclaz, para lo cual el organismo provincial trabaja en forma conjunta con los Municipios de Colón, San José, Villa Elisa y San Justo.

La propuesta integrará uno de los organismos artísticos más emblemáticos del Gobierno de Entre Ríos en su 70 Aniversario, la Orquesta Sinfónica de la Provincia, con museos y monumentos patrimoniales que integran el acervo de entrerrianos y entrerrianas. Este ciclo itinerante, pensado para el disfrute de todas las comunidades de la región, recorrerá también el Palacio San José en Concepción del Uruguay y el Castillo San Carlos en Concordia, entre otras ciudades incluidas en la programación.

Repertorio

En esta primera presentación del ciclo, la Orquesta estará dirigida por el director invitado Juan Rodríguez. Se interpretará la Obertura Orfeo en los infiernos de J. Offenbach; Valses y Obertura El Murciélago de Johann Strauss y la Sinfonía No. 9 ¨Del Nuevo Mundo¨ de Antonin Dvorak.

Juan Rodríguez debe su formación en Dirección Orquestal al Maestro Reynaldo Zemba (Entre Ríos – Argentina), que luego perfeccionó junto a los Maestros: Guillermo Scarabino, Pedro Ignacio Calderón, Carlos Giraudo, Roberto Montenegro y Kurt Masur entre otros. Fue becario del “Conductor’s Institute of South Carolina 1999”, en la School of Música – University of South Carolina, Columbia USA.Cursó y completó sus estudios en la “Escuela de Dirección de Orquesta y Banda, Maestro Navarro Lara” (España), obteniendo la calificación final de “Sobresaliente”.

Por iniciativa del Maestro Roberto Benítez (Dir. y fundador de la Orq. Sinf. de Niños de la Prov. de Santa Fe – Argentina), fundó la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Fe, siendo su Director titular hasta 1989, realizando innumerables conciertos y giras en distintas provincias argentinas. Fue el maestro preparador y Director asistente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario en la temporada 2000 y Director Musical Titular al frente de la Banda Sinfónica de Policía de la Provincia de Santa Fe, desde el año 2005 hasta el 2009. A partir de Mayo del 2009 desarrolló la dirección artística y musical de la Banda Sinfónica y Coro Municipal “Ciudad de Santa Fe”, cargo que ocupó hasta 2017.

Próximo concierto

El siguiente concierto de la orquesta será el sábado 5 de mayo a las 20.30 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik. En esa oportunidad contará con la presencia de Eduardo Isaac (Guitarra) y Alejandra Malvino (Mezzo soprano) como solistas invitados; además del Coro Femenino Carmina Gaudi y el Coro de Niños de la Escuela Coral Mario Monti.