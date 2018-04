La escuela municipal de Jóvenes y Adultos “Lorenzo Sartorio” cumple 88 años

El martes 10 de abril se cumplirá el 88 Aniversario de la creación de la Escuela Municipal Primaria de Jóvenes y Adultos “Lorenzo Sartorio” que funciona en su sede de Congreso de Tucumán 20.

Hacia 1930, fue creada como una solución práctica para los empleados municipales que no tenían la escolaridad primaria completa, o que no sabían leer y escribir. Posteriormente se abre hacia los familiares de los mismos y por último a toda la comunidad. Nunca dejó de funcionar y es por eso que se la considera una entidad pionera de la Educación de Jóvenes y Adultos, no solo en Entre Ríos, sino también en todo el país.

En la actualidad, cuenta con reconocimiento pedagógico de la provincia; trabaja con los diseños curriculares de la modalidad y está a cargo de empleados municipales/docentes, con amplia experiencia y especializados en educación de adultos, dependiendo de la Dirección de Educación de la Municipalidad local. La provincia de Entre Ríos, aporta los docentes de asignaturas especiales. La institución trabaja en óptima relación con escuelas primarias e integrales de la ciudad, en muchos casos con alumnos integrados y con otras instituciones públicas y privadas de la ciudad.

Su matrícula actual es superior a los 40 alumnos que reciben diariamente una merienda reforzada, acorde con la edad de los estudiantes, que actualmente oscila entre los 14 y los 70 años.

Este martes, para celebrar el aniversario, se realizará una merienda especial y se prevé un cambio de actividades desde las 20 horas con el corte de la tradicional torta de cumpleaños.