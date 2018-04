Infantil y juvenil el sábado y Promocional el domingo

Torneo Apertura 2018 Primera Promocional “Adalberto Zurmhuller”

Programación 5° Fecha

Domingo 15/04

Zona A

Cancha: Parque Sur

Organiza: Defensores

11:00 Atlético Concepción vs. Defensores

12:10 UOCRA FC vs. PVC

13:20 San Cayetano vs. Isotopos

14:30 Pipas FC vs. Deportivo Pronunciamiento

15:40 Racing vs. Deportivo Municipal

16:50 Apolo Concepción vs. Boca Junios (CE)

Zona B

Cancha: Los Gorilas

Organiza: Los Gorilas

11:00 La Unión vs. Libertad

12:10 Defensores de la Carne vs. Mensana

13:20 Villa Sol vs. Metegol

14:30 Defensores del Malvinas vs. San Miguel

15:40 Titán vs. Nacional

16:50 Los Gorilas vs. Granate.

Torneo Apertura 2018 “Eduardo Eugenio Redruello ”

Programación 1ª Fecha

Sábado 14/04

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Engranaje

Principal

13:00 8ª División (2006)

14:00 6ª División (2004)

15:00 7ª División (2005)

16:00 Sub 15 (2003)

Auxiliar

13:00 Categoría 2008

13:50 Categoría 2010

14:40 Categoría 2007

15:30 Categoría 2009

16:20 Escuelita

Cancha: Parque Sur

Parque Sur vs. Rivadavia

12:00 6ª División (2004)

13:00 8ª División (2006)

14:00 7ª División (2005)

15:00 Categoría 2007

15:50 Categoría 2011

16:30 Categoría 2012

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay

11:00 6ª División (2004)

12:10 8ª División (2006)

13:10 Categoría 2008

14:00 Categoría 2007

14:50 Categoría 2009

15:40 Escuelita

16:20 Categoría 2010

17:10 7ª División (2005)

Cancha: Almagro

Almagro vs. Gimnasia

Lanús vs. Atlético Colonia Elía

10:00 Sub 15 (2003) Almagro vs. Gimnasia

11:10 Sub 15 (2003) Lanús vs. Atlético Colonia Elía

12:10 8ª División (2006) Lanús vs. Atlético Colonia Elía

13:10 8ª División (2006) Almagro vs. Gimnasia

14:00 Categoría 2008 Lanús vs. Atlético Colonia Elía

15:00 Categoría 2008 Almagro vs. Gimnasia

15:50 Escuelita Lanús vs. Atlético Colonia Elía

16:30 Escuelita Almagro vs Gimnasia

17:10 Categoría 2009 Almagro vs Gimnasia

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs. La China

14:00 Categoría 2010

14:50 Categoría 2007

15:40 Escuelita

16:30 Categoría 2009