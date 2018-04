Goleada de Atlético y victoria de Gimnasia ante un difícil Almagro

El Decano goleó a San José 4 a 1 y continúa liderando en soledad con puntaje ideal. El Lobo, que lo escolta, le ganó a Almagro 3 a 1. Agrario quedó un pasito atrás al igualar 2 a 2 con Rivadaiva. María se lo dio vuelta a Engranaje y lo ganó 3 a 2 y empataron 1 a 1 Lanús y El C.A.C.E.

La 5ª fecha del Apertura “Héctor Miño” tuvo su grueso de partidos este domingo. Atlético Uruguay marcha invicto y con puntaje ideal, goleó 4 a 1 a San José en cancha de Rivadavia. Sebastián Acuña, Juan Blanc y los hermanos Ángel y César Gómez fueron los goleadores de la tarde. Franco Pérez marcó el único del Sanjo, que terminó con diez por la expulsión de Pablo Sandoval.

En un estadio Núñez con gran cantidad de público, Gimnasia terminó ganándole 3 a 1 a Almagro en un juego que se resolvió en el tramo final. Hernán Casse puso rápidamente arriba al Lobo,a los 5’ de juego y así descansaron en el entretiempo. En el complemento Almagro estuvo cerca del empate, López en la línea se lo impidió a Brian Monzón y Olivera se lo tapó mano a mano a Saavedra. Poco antes de la media hora Juan Manuel Rodríguez marcó el segundo, Rodrigo Saavedra descontó a los 39’ y Nicolás Musico puso el resultado final cuando se jugaba el segundo minuto recuperado. Aguiar y Saavedra vieron la roja de Vereda en el Aurinegro, Lazza en Gimnasia.

En Los Ceibos Agrario Rocamora y Rivadavia igualaron 2 a 2. Delese le tapó un penal a Pedro D’angelo, pero el mismo ejecutor capturó el rebote y mandó el centro para que Nicolás Germanier ponga 1 a 0 arriba al Tricolor, lo igualó Iván Natanael Debrabandere para el Canario. Volvió a sacar ventajas Rivadavia a través de un tiro libre de D’angelo y de penal llegó la igualdad definitiva desde los pies de Joaquín Mete, que luego se iría expulsado, al igual que Fabricio Pietroboni del otro lado.

En Villa Sol María Auxilaidora se lo dio vuelta a Engranaje y lo ganó 3 a 2. En el primer tiempo el Mecánico se fue al descanso 2 a 0 arriba, con los goles de Luis Vergara y Gastón Romero. En el arranque del segundo tiempo descontó de penal José Musico. Luego llegaron dos goles de Hugo Ruíz Díaz para el triunfo rojo, que perdió a Musico por expulsión.

En Colonia Elía igualaron 1 a 1 Lanús y el dueño de casa, y ambos siguen sin poder ganar en el torneo. Roberto Castillo marcó el gol del Granate y Nicolás Zamora el del C.A.C.E. Julián Reyes vio la roja en Lanús.

Síntesis

Gimnasia 3 – Almagro 1

Goles: PT: 5’ Hernán Casse (G) ST: 27’ Juan Manuel Rodríguez (G); 39’ Rodrigo Saavedra (A); 47’ Nicolás Musico (G)

Expulsados: ST: 7’ Miguel Aguiar (A) y Emilio Lazza (G)

Árbitros: César Vereda

Asistentes: Matías Mendoza y Daniel Voisard

Cancha: Gimnasia

San José 1 – Atlético Uruguay 4

Goles: Franco Pérez (SJ); Sebastián Acuña, Juan José Blanc, Ángel Gómez y César Gómez (AU)

Expulsado: Pablo Sandoval (SJ)

Árbitros: Fabián Pérez

Asistentes: Miguel Sanguinetti y Marcelo Francia

Cancha: Rivadavia

Agrario Rocamora 2 – Rivadavia 2

Goles: Iván Natanael Debrabandere y Joaquín Mete (AR) de penal; Nicolás Germanier y Pedro D’angelo (R)

Expulsado: Joaquín Mete (AR); Fabricio Pietroboni (R)

Árbitros: Jorge Moreno

Asistentes: Fernando Díaz y Agustín Cáceres

Cancha: Agrario Rocamora

Engranaje 2 – María Auxiliadora 3

Goles: PT: 15’ Luis Vergara (E), 25’ Gastón Romero (E) ST: 3’ José Musico (MA) de penal, 10’ y 24’ Hugo Ruíz Díaz (MA)

Expulsado: José Musico (MA)

Árbitros: Gustavo Pérez

Asistentes: José López y Miguel Pérez

Cancha: Engranaje

Lanús 1 – Atlético Colonia Elía 1

Goles: Roberto Castillo (L); Nicolás Zamora (CACE)

Expulsado: Julián Reyes (L)

Árbitros: Cristian Debrabandere

Asistentes: Juan Carlos Ardetti y Agustín Zamaniego

Cancha: Atlético Colonia Elía

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 15 5 5 0 0 20 5 15 2 Gimnasia 13 5 4 1 0 11 3 8 3 Agrario Rocamora 10 5 3 1 1 10 6 4 4 Parque Sur 7 4 2 1 1 9 8 1 5 María Auxiliadora 7 5 2 1 2 11 12 -1 6 San José 7 5 2 1 2 5 7 -2 7 Almagro 6 4 2 0 2 6 7 -1 8 Rivadavia 5 5 1 2 2 5 7 -2 9 La China 4 5 1 1 3 9 11 -2 10 Engranaje 3 5 1 0 4 5 10 -5 11 Lanús 2 5 0 2 3 2 9 -7 12 Atlético Colonia Elía 2 5 0 2 3 2 10 -8

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gómez César Atlético Uruguay 6 Gorosito Maximiliano María Auxiliadora 5 Gómez Ángel Atlético Uruguay 3 Soto Javier Gimnasia 3 Noir Cristian La China 3 Zaballo Facundo La China 3 D’angelo Pedro Rivadavia 3 Davrieux Iván Agrario Rocamora 2 Mete Joaquín Agrario Rocamora 2 Saavedra Rodrigo Almagro 2 Valle Jonathan Atlético Uruguay 2 Palacio Hernán Atlético Uruguay 2 Acuña Sebastián Atlético Uruguay 2 Monge Juan Cruz Gimnasia 2 Morales Maximiliano La China 2 Musico José María Auxiliadora 2 Ruíz Díaz Hugo María Auxiliadora 2 Ardetti Maximiliano Parque Sur 2 Valdez Jorge Parque Sur 2 Maidana Nicolas Parque Sur 2 Pérez Franco San José 2

Próxima Fecha (6ª)

Agrario Rocamora vs. San José

Rivadavia vs. María Auxiliadora

Almagro vs. Engranaje

Gimnasia vs. Atlético Colonia Elía

Parque Sur vs. Lanús

La China vs. Atlético Uruguay