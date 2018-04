Este sábado arranca el Apertura del Infanto Juvenil

El Torneo Apertura 2018 del fútbol Infantil y Juvenil de la Liga comenzará a jugarse este sábado con la participación de 12 equipos. El mismo llevará el nombre de “Eduardo Eugenio ‘Cacho’ Redruello”, así fue resuelto por el Consejo Directivo liguista.

El certamen continuará jugándose al sistema de todos contra todos por puntos y a una sola rueda, como es costumbre desde hace un buen tiempo.

Participarán del mismos los clubes Agrario Rocamora, Almagro, Atlético Colonia Elía, Atlético Uruguay, Don Bosco, Engranaje, Gimnasia, La China, Lanús, María Auxiliadora, Parque Sur y Rivadavia.

Las categorías oficiales para la presente temporada son: Sub 15 (2003), 6ª División (2004), 7ª División (2005) y 8ª División (2006) en Juveniles. Por su parte las Infantiles serán Categorías 2007, 2008, 2009 y 2010.

El cuadro de las Categorías oficiales que presenta cada equipo es el siguiente (también presentarán categorías que jueguen amistosamente y las escuelitas):

Equipos Sub 15- 2003 6ª – 2004 7ª – 2005 8ª – 2006 2007 2008 2009 2010 Agrario Rocamora X X X X X X X Almagro X X X X Atlético Colonia Elía X X X Atlético Uruguay X X X X X X X X Don Bosco X X X X X X X X Engranaje X X X X X X X X GimnaXa X X X X X X X X La China X X X Lanús X X X X X X María Auxiliadora X X X X X X X X Parque Sur X X X X Rivadavia X X X X X X X X

Programación 1ª Fecha

Sábado 07/04

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Engranaje

Principal

13:00 8ª División (2006)

14:00 6ª División (2004)

15:00 7ª División (2005)

16:00 Sub 15 (2003)

Auxiliar

13:00 Categoría 2008

13:50 Categoría 2010

14:40 Categoría 2007

15:30 Categoría 2009

16:20 Escuelita

Cancha: Parque Sur

Parque Sur vs. Rivadavia

12:00 6ª División (2004)

13:00 8ª División (2006)

14:00 7ª División (2005)

15:00 Categoría 2007

15:50 Categoría 2011

16:30 Categoría 2012

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay

10:00 7ª División (2005)

11:00 6ª División (2004)

12:10 8ª División (2006)

13:10 Categoría 2008

14:00 Categoría 2007

14:50 Categoría 2009

15:40 Escuelita

16:20 Categoría 2010

Cancha: Almagro

Almagro vs. Gimnasia

Lanús vs. Atlético Colonia Elía

10:00 Sub 15 (2003) Almagro vs. Gimnasia

11:10 Sub 15 (2003) Lanús vs. Atlético Colonia Elía

12:10 8ª División (2006) Lanús vs. Atlético Colonia Elía

13:10 8ª División (2006) Almagro vs. Gimnasia

14:00 Categoría 2008 Lanús vs. Atlético Colonia Elía

15:00 Categoría 2008 Almagro vs. Gimnasia

15:50 Escuelita Lanús vs. Atlético Colonia Elía

16:30 Escuelita Almagro vs Gimnasia

17:10 Categoría 2009 Almagro vs Gimnasia

Cancha: Don Bosco

Don Bosco vs. La China

14:00 Categoría 2010

14:50 Categoría 2007

15:40 Escuelita

16:30 Categoría 2009