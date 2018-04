En LT 11 pararon la pelota

El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores, que nuclea a los trabajadores de LT11, responsabilizó al actual director de la emisora estatal, Abelardo Santángelo, de decidir no relatar, transmitir o cubrir el deprote en Concepción.

El comunicado completo expresa que:

LT11 ya había dejado de cubrir Gimnasia, Parque Sur y Rocamora, los tres máximos representantes de los deportes masivos y populares de la región. Ahora, por primera vez desde que se corre en nuestra ciudad el TC no fue cubierto este fin de semana.

El mismo Director, Abelardo Santángelo decidió no transmitir estos eventos, quien así lo reconoció finalmente ante la requisitoria del pleno del plantel de locutores de LT11 en una reunión el jueves 19 de abril. Dicha confirmación deja claro que el vaciamiento también es originado en las decisiones locales que toma el director.

Sin embargo, por orden del director, sí se pusieron al servicio todos los recursos humanos y técnicos para transmitir la Expo Concepción 13, 14 y 15 de abril. Ante ello, los compañeros del área publicitaria lograron una producción comercial superavitaria demostrando la capacidad de ese personal para tales tareas. Sin embargo a pesar de haber logrado los recursos económicos, los locutores no fueron convocados para trabajar en la Transmisión de Exteriores de la Expo.

Consultado al respecto el director respondió que tomó la decisión de no convocar locutores estables de LT11 ya que “no había considerado necesario que vayan”, declaración que consideramos que está en la línea de las políticas de hacer radio sin locutores tal como sucede con la falta de nombramientos para los turnos vacantes de los fines de semana.

Por eso los locutores estables de LT11 expresan que fue un acto de discriminación y persecución laboral contra los trabajadores que reclaman que se cumpla el CCT, lo que se traduce legalmente en una clara actitud desleal en términos laborales, por parte de la dirección.

Reforzamos este repudio ya que estas acciones provienen de un autoproclamado formador de locutores.

SIGUEN SIN CUBRIRSE LAS VACANTES DE LOCUTORES

Paralelamente para este fin de semana nuevamente no se han nombrado locutores para los turnos que van desde el sábado 21/04 al mediodía hasta las 12:00 horas del domingo 22/04, es decir un día completo sin locutores en la Radio Pública de Concepción del Uruguay. Lo que significa un nuevo y flagrante incumplimiento de la legislación; violación en la que se incurre crónicamente desde hace casi tres meses y que vienen siendo denunciadas sistemáticamente a delegaciones laborales.

NUEVAS PROPUESTAS DE VIOLACIÓN DE CONVENIO

Por último, los locutores recibieron un “Instructivo” firmado por el director en el que en uno de los puntos se los obliga a asentar “detalladamente” lo ocurrido al aire en el libro de control de radiodifusión cuando el convenio indica expresamente que no están obligados a realizar ese asiento en detalle ya que sería una labor ligada al trabajo administrativo por lo que la dirección está incurriendo nuevamente en un pedido que viola el convenio.

LOS LOCUTORES DE LT11 CONTINÚAN EN ESTADO DE ASAMBLEA Y MOVILIZACIÓN EXIGIENDO QUE SE CUMPLA CON TODOS LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y EN POS DE LUCHAR CONTRA EL VACIAMIENTO DE LA RADIO PÚBLICA.