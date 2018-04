El “Indice de Putrefacción” de Concepción del Uruguay

Por Gelo Mazzarello

Jueves 30 de Marzo a las 1:00 hs. Me disponía a dormir cuando percibí un olor desagradable que entraba por la ventana de mi habitación. Verifico el hecho saliendo al patio de mi casa, por lo que procedí a cerrar todas las ventanas. Mi conclusión fue inmediata, pero antes de expresarla relataré un hecho absolutamente cierto, que sucedió hace unos 35 años.

Un gran amigo y que resultara, después de este hecho, compañero de trabajo durante muchos años, fue acreedor de una beca de perfeccionamiento en su especialidad en la Universidad de México, donde se trasladó con su familia y vivió –si mal no recuerdo- un par de años.

Mi amigo llegó a la populosa y con problemas medio ambientales Ciudad de México, se instaló en el lugar que le tocó de residencia y como es lógico escuchaba la radio para enterarse de lo que pasaba en el mundo.

Le llamó la atención una frase que se utilizaba en los informes radiales y después de escucharla unas cuantas veces, requirió una explicación sobre tal frase a un compañero mexicano de Estudios en la Universidad y al expresar la frase “Índice de Fecalismo” la explicación de su compañero fue sencilla: “Olor a … en el ambiente” y usó una palabra que empieza con “m” y termina con “erda”.

La Ciudad de México es un inmenso conglomerado que hoy en día cuenta con casi 21 millones de habitantes, siendo, según la ONU, la cuarta ciudad más poblada del mundo. Sus problemas medioambientales son enormes y ya lo eran cuando transcurre el hecho que cuento. Posee grandes lagunas de estabilización de efluentes cloacales, que cuando no funcionan a la perfección y el viento hace sus travesuras, el olor fétido que emanan esas lagunas inunda el complejo urbano, dejando aromas poco agradables.

Como no había una escala numérica exacta para medir tal contaminación olorosa, los mexicanos fueron prácticos y según la nariz de algún experto, clasificaban el “Índice de Fecalismo” en “Bajo”, “Medio” o “Alto” y eso es lo que escuchaba mi amigo en los informes radiales.

Esto viene a colación por el olor que yo percibí en mi casa a la madrugada del 30 de marzo. Me di cuenta que ese olor venía del basural. Hoy me enteré a la mañana leyendo 03442 que hubo gente que inició incendios en ese lugar.

En ese momento –hablando un poco en broma- se me ocurrió pensar que deberíamos idear un “Índice” que podríamos llamar de “Putrefacción”, “Podredumbre”, “Hedor Pútrido” u otras denominaciones y darle, como hicieron los mexicanos, una escala “Baja”, “Media” o Alta” y difundirlo diariamente por los medios.

Y hablando en serio: sin duda quienes incendian el basural no son sólo “inadaptados”, sí que lo son, sin duda pero -si son personas que viven cerca del basural y están cansadas que la Municipalidad no encare seriamente una política como debería hacerlo para controlar la basura- también ignoran –y esto es muy grave- que ellos mismos están atacando su propia salud y la de los suyos al fabricar ese humo y olor tan contaminantes para el Medio Ambiente. El humo no sólo es molesto, es nocivo.

