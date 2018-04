“El club tiene un nombre grande para pelear en los puestos de arriba”

Nicolás Torres regresó a Gimnasia de Concepción hace cuatro años, desde donde se fue a comienzos del siglo para hacer una gran carrera, ascendiendo con Tigre a Primera A, jugando en Colón de Santa Fe y de ahí al fútbol mexicano. Hoy, referente y segundo capitán del Lobo uruguayense, analizó con Ovación la campaña pasada, con la ilusión de mejorar en el torneo que vendrá después del Mundial.

-¿Qué análisis haces de la última campaña?

Nos dejó un sabor amargo y es más que nada un balance negativo. Yo, y creo que mis compañeros también, no nos quedamos conforme de acuerdo a lo que se había proyectado, de entrar en la otra zona, pelear por el ascenso. Lamentablemente nos faltó en Ramallo, era ganar ese partido y clasificábamos a la Zona Campeonato, pero bueno, se peleó hasta el último partido para mantener la categoría. Por eso el balance es negativo, uno no se prepara para eso, para pelear por mantener la categoría, obvio que no depende de un partido sino de una campaña entera. Ahora, no solo los jugadores, si no todo Gimnasia, debemos analizar las cosas que se han hecho bien y mal, porque el club tiene un nombre grande para pelear en los puestos de arriba.

-¿La partida de Roldán repercutió en el rendimiento?

-Fue un golpe para nosotros, porque con Carlos (Roldán) habíamos logrado un funcionamiento, más que nada de local, de visitante siempre nos costó y es una deuda pendiente más allá de los técnicos, hace años que nos cuesta. De local, la campaña fue buena con Roldán, tuvimos un funcionamiento, paciencia con la pelota y no esperábamos la partida de él, pero al no clasificar a la Zona Campeonato, le valió la cabeza a él, porque siempre paga el técnico aunque los responsables somos todos.

-Y ahí la llegada de Acosta….

-La llegada del Beto (Acosta) creo que se dio muy rápido, el torneo también lo fue, no hubo tiempo como para analizar. La pretemporada fue muy corta, el torneo se ajustó mucho, se jugaron partidos entresemana y te dejaban poco tiempo para corregir errores. Creo que es cuestión de darle tiempo y pueda plasmar la idea que tiene, porque es muy difícil hacer un análisis cuando hace dos meses que está en el club, hay darle tiempo para que pueda mostrar su capacidad.

¿Qué puntos altos y bajos del equipo a lo largo de la fase regular y la Reválida?

-Me quedo con la imagen de la fase regular como local, con partidos que se disfrutaron, con paciencia, manejando bien la pelota. Firme en defensa también, en la etapa de Roldán sufrimos pocos goles, éramos de las defensas menos vencidas, pero siempre queda la última imagen, que no fue lo que nosotros esperábamos. Lo que queda es eso y creo que en la Reválida bajamos un poco el nivel, con una baja grupal en el rendimiento.

-Lo que está claro es que costó alcanzar una regularidad que tranquilice y permita jugar más tranquilo.

Es difícil es la Reválida encontrar una regularidad en el juego, tener paciencia, cuando ves que no se dan los resultados y el tema del descenso comienza a apretar. Es muy difícil sobrellevar esos momentos, el nerviosismo empieza a jugar y la paciencia que tenes cuando jugas esta instancia es otra, más complicado todo. Yo he jugado muchos partidos en mi vida pero el último contra Depro no lo quería jugar nunca. Fue una semana difícil para nosotros, muchas cosas en juego, el futuro de una familia en 90 minutos. Todo esto tiene que ver con la tranquilidad que no se logró en la Reválida.

-Precisamente de la pregunta anterior se desprende que, yo al menos creo, que hay un muy buen plantel pero que no pudo explotar o no se lo aprovechó al máximo.

-Hay jugadores de mucha técnica, con mucho recorrido, hay frescura en los más chicos, pero lo importante es conseguir un funcionamiento grupa, no importan las individualidades, porque con ellas zafas un partido. Lo importante es una mescla entre juveniles y los de experiencia, que en los momentos difíciles soporten la presión y cuando la mano viene bien que aparezca la frescura de los más chicos. Eso más que nada es una tarea del técnico que no dudo que la va a encontrar.

-¿Porque costó tanto ganar afuera?

Desde que volví a Gimnasia, hace ya cuatro años, siempre fue una deuda pendiente. Sacando con Zwenger, donde hicimos buenos partidos, sacando buenos resultados afuera, después siempre nos costó ganar de visitante y creo que es una cosa ya del torneo. El Federal A es muy duro y generalmente el local es el que gana.

-¿Y porque se sufrió y se perdió en casa?

Eso si me incomoda y me molesta. No hacerse fuerte de local, porque en todos los torneos nosotros nos hacíamos fuertes acá, con buenos partidos y consiguiendo triunfos que hacen que no peles abajo. Eso es algo que no debemos perder y una deuda pendiente para el torneo que viene.

-Vos ya con una larga carrera, que falta en el club para dar el salto que todos esperan. ¿Por donde pasa, porque está claro que no es solo futbolístico’

-Si jugamos como el último partido contra Depro, donde se movió algo, la gente entendió que se jugaba algo importante, todos metidos, jugadores, gente. Eso nos falta, obvio que para que el hincha se motive y vaya a la cancha tenemos que demostrarle dentro de la cancha, haciendo una buena campaña. Pero es importante que cada uno de los que conforman Gimnasia, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas, todos tenemos que aportar un poco más porque así no nos esta alcanzando.

-Contame dos puntos altos en su carrera. De esos que te llevaron a decir, llegué…

-El ascenso con Tigre en la cancha de Chicago. En ese momento sentí que jugaba en primera, algo que veía muy lejano. Estoy muy agradecido a todo lo que me dio el fútbol. El otro momento fue haber jugado la pre-Libertadores con Colón, jugar un encuentro internacional fue muy importante para mi, que salí desde abajo, desde el ascenso.

-¿Que rivales te gustó más enfrentar y cuáles fueron los más difíciles’

De más está decir que es muy lindo jugar en la cancha de Boca, de River, con la gente en contra, son los mejores recuerdos que te quedan. Me gustó mucho jugar la etapa del ascenso con Tigre en la B Metro, tiene un gustito diferente y el nacional B es hermoso, jugar en las canchas de Córdoba, Tucumán, todo tiene su gusto porque son diferentes y uno disfruta de todo porque le gusta el futbol.

-Un gol que recuerdes tuyo. Y uno cualquiera que te haya gustado.

No tengo muchos, pero recuerdo el gol en la cancha de Boca, si bien íbamos perdiendo, hacer un gol ahí no pasa todos los días. Y el que le hice a Douglas acá de local, en el último torneo, porque fue lindo, de afuera del área, sirvió para ganar, fue un gol importante.

-¿Compañeros con los que más te gustó compartir un plantel?

Compartí con muchos jugadores importantes y en el fútbol mexicano con jugadores de otros países, son experiencias importantes. Catriel Orcellet, cuando llegué acá al club, un tipo con una personalidad que, si bien es callado, sabía en el momento justo que te tenía que decir las cosas. Un tipo muy serio, muy correcto y de esas personas aprendes

-De los uruguayenses, ¿cuál fue el mejor que viste en una cancha?

Hablar de Leguizamón, nos conocemos desde siempre, desde los cinco años que jugamos juntos y siempre lo vi hacer cosas diferentes, es un jugador diferente. El que más me sorprendió, nunca lo había visto o enfrentado, fue Facu Bonvín. Jugaba en San Martín de Mendoza y yo en Tigre, debe haber sido 2006 , nos hizo tres goles y fue imparable, fue muy difícil marcarlo, estaba fuerte, rápido. De los que vi de acá de la cuidad, el que más me sorprendió. Enfrentarlo a Mauro Díaz también, un partido en la cancha de River, yo en Colón, le vi hacer cosas que me llamaron la atención.

-Arrancaste de cinco y terminaste en el fondo. Cual puesto te gusta más.

Toda la vida jugué de volante central. En Tigre comenzamos a jugar con doble cinco y lo hice como volante por izquierda, en Colón de lateral o stopper por izquierda. De los primeros que me tocó jugar me lo pidió el Turco Mohamed porque teníamos expulsado al titular. Me dice “tenes altura, cabeceas bien, sos zurdo, te animas a jugar atrás”. Si le dije, por jugar en primera lo hacía donde sea y ahí le fui agarrando el gusto y lo que siempre entendí, lo que me dijeron los más grandes, es que tratar de estar dentro de los 11 y después defenderte ahí adentro. En primera tenes que aprovechar las oportunidades, porque son pocas y tenes que estar disponible. Siempre le digo a los técnicos que ellos son los que mandan y si tengo que jugar atrás, juego y en el medio también. En la etapa que volví a Gimnasia lo hice de defensor central y vas tratando de acomodarse, aprendiendo. Siempre estoy abierto a colaborar, obviamente en el sector izquierdo.

Fuente: Ovación