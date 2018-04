Dictaron prisión preventiva pata tres acusados de tentativa de homicidio

En el Salón de Audiencias del Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, ante la jueza, doctora Melisa María Ríos, se desarrolló audiencia a solicitud del agente fiscal N° 1, doctor Juan Pablo M. Gile, quien pidió la prisión preventiva de los tres detenidos (dos varones y una mujer), por un hecho de tentativa de homicidio, en perjuicio de

Se trata de Jesus Mario Chimento alias “Bebe” (20), Yanina Natalia Chimento (36) y Horacio Agustín Cepeda alisas “Tucu” (18), todos representados por el doctor José Pedro Peluffo.

Concedida la palabra al doctor Gile, dio lectura de los hechos atribuidos, ocurridos en fecha 31 de marzo, aproximadamente las 11:00 hs., cuando Julio Daniel Palacios circulaba en su automóvil marca Fiat Duna por calle Los Tulipanes y Tránsito Pesado, cuando fue interceptado por dos motos de 110 cc., conduciéndose en ellas miembros de la familia conocida como Chimento, con quienes había tenido un problema ya que alguno de sus integrantes le habrían sustraído herramientas.

En las motos iban Yanina Natalia Chimento quien se conducía con Horacio Agustín Cepeda y en la otra moto lo hacía Horacio Cepeda –padre del anterior-, David Chimento y Jesús Mario Chimento, quienes lo hicieron detener la marcha interponiéndose en su camino, bajándose de las mismas.

Según el relato fiscal, estos le rodean el auto y comandaron a efectuarle disparos con armas de fuego al automóvil, desde los cuatro lados, con claras intenciones de quitarle la vida a Palacios.

Al parecer fueron más de dieciséis disparos contra el conductor del automóvil, Yanina Chimento con un arma de fuego tipo revólver calibre .38, Horacio Cepeda con un revolver chico, los demás nombrados con armas de fuego tipo pistolas, logrando Palacios huir del cerco que le tienden salvando así su vida, siendo perseguido por los nombrados a pie desde atrás continuando con los disparos hacia el auto, mientras que Yanina Chimento gritaba “matalo, matalo, matalo a ese hijo de puta”, para luego subir a las motos y fugarse hacia el asentamiento del ex-Circuito Mena.

El automovilista recibió así uno de los disparos en abdomen en región lateral izquierda que necesitó intervención quirúrgica.

Esto fue tipificado prima facie en el delito de “homicidio en grado de tentativa”, art. 79 y 42 C.P., contándose con declaraciones de testigos, que brindan descripciones de las armas que portarían los atacantes, creyendo incluso que se podrían haber lesionado entre ellos.

También se cuenta con los informes médicos respecto a los lesionados, de la víctima, en dos oportunidades, también del co-imputado Mario Jesús Chimento (disparo), de Yanina Chimento (golpe), por último de Horacio Agustín Cepeda (disparo y traumatismo), declaración testimonial recepcionada a la víctima, informes fotográficos del lugar del hecho, y de Criminalística en el lugar del hecho, y cuatro improntas de disparos en el auto, todas de calibre .22, recuperándose un plomo en rueda de auxilio y se secuestró el plomo del cuerpo de Palacios, que salvó su vida por su pericia al huir del lugar.

La Fiscalía adelantó que pedirá prisiones efectivas para los imputados y señaló que se vislumbra el entorpecimiento de la investigación, por presiones y amenazas a familiares de la víctima, debiébdo además buscarse armas, por lo que solicitó la prisión preventiva para los tres acusados por 30 días.

Por su parte, el doctor Peluffo manifestó que respecta la capacidad profesional y su probidad, pero en este momento, se permitía disentir con el fiscal, y se mostró lo sorprendido que lo deja el testimonio de quien habría visto el suceso (Rodríguez), señalando que fue un “corte y pegue”, tal lo que él dice, fue lo que se les atribuyó, agregando que este testigo miente, ya que iba con Palacios, señalando que no hay ninguna evidencia, de que sus defendidos hayan querido quitarle la vida a Palacios, porque si la señora Chimento se pone de frente al vehículo y el parabrisas está sano, quiere decir que no disparó, y no lo hizo, porque no tiene armas, no aparecen motos o vehículos en que se desplazaban, asegurando que Rodríguez y Palacios también dispararon.

El defensor consideró que el hecho debe ser calificado como Abuso de Armas y no como Tentativa de Homicidio ya que no resulta clara la intención de matar, solicitando para Yanina Chimento la prisión domiciliara, madre de una menor de 12 años, con respecto a Jesús Chimento, alegó que es un joven que debe ser cuidado con mucha precaución, se espera un implante de Titanio, no puede recibir golpes y corre grave peligro su vida, si bien es bien tratado, cualquier golpe puede terminar con su vida, por lo que por el art. 349 solicita prisión domiciliaria, bajo el cuidado de su madre.

Con respecto a Agustin Cepdeda, pidió se lo traslade al hospital para ser examinado por la herida de bala que presenta.

A esto la Fiscalía, refirió a la intencionalidad, que fue algo que se exterioriza, y reitera el hallazgo de 16 cápsulas, que se lo fue a buscar, y las afirmaciones del testigo, pero parece acordarse la presencia de todos en el lugar del hecho, dispararon armas de fuego

Oídas las partes, la doctora Ríos, dispuso La Prision Preventiva de los co-imputados en orden a los delitos de “Homicidio en grado de tentativa” (Arts. 79 y 42 del Código Penal), por el término de 30 días, por lo que ambos varones quedarán alojados en Comisaría Primera y la mujer en la Comisaría del Menor, al tiempo que dispuso librar oficio al COPNAF a fin de que verifique el estado de situación de la hija de la detenida de 12 años y sobre la necesidad de brindar contención a la misma, comisionar al médico de Tribunales a fin de que se expida en relación al mejor lugar de alojamiento para el co-imputado Jesús Mario Chimento, atento a su estado de salud.